Южно-Сахалинск, 5 сентября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. На втором Восточном экономическом форуме заключены соглашения об инвестировании в ряд объектов Сахалинской области 30 млрд рублей. Деньги будут вложены в рамках 17-ти письменно оформленных на ВЭФ договорённостей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства. Проекты будут реализовываться в сельском хозяйстве, туризме, транспорте, спорте, энергетике, торговли и рыбной отрасли.

Mezenmir Деньги

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В рамках заключённых инвестсоглашений на Сахалине намерены построить животноводческий комплекс на 3800 голов скота, селекционно-генетический центр и мясоперерабатывающий завод. Новое предприятия будет осуществлять полный цикл производства — от выращивания сырья для кормов и до производства молока, объём инвестиций — 4,7 млрд рублей.

В сфере торговли будет создан оптово-распределительный центр на 40 000 тонн продукции и торгово-ярмарочный центр для местных товаропроизводителей. Его площадь составит 6,2 тысячи квадратных метров. Хранить на складах собираются продукцию местных товаропроизводителей, а также привозные товары: овощи и фрукты, охлажденное и замороженное мясо, рыбу и морепродукты, цельномолочную продукцию, бакалею. Кроме холодильников в центре будут также сухие склады, а также оборудование для сортировки и упаковки. В проект намерены вложить свыше 2 миллиардов рублей, в том числе 20% — инвестиции, а остальная часть будет заёмной.

На форуме также одобрено создание международного морского пассажирского терминала в порту Корсакова, который сможет принимать до 160 тысяч пассажиров круизных и паромных судов в год, а также новые самолеты для улучшения связи с отдалёнными островами Парамушир и Шикотан. Реализация этого проекта решит проблему транспортной доступности для жителей островов. «Подчас, чтобы добраться туда, требуется потратить немало усилий и времени. Важно и то, что помимо регулярных рейсов воздушные суда будут выполнять санитарные вылеты», — прокомментировал ситуацию губернатор региона Олег Кожемяко. Руководитель Корпорации развития Сахалинской области Сергей Хоточкин подчеркнул, что стабильное авиасообщение с островами станет мощным ресурсом для развития туризма в области.

Для гостей региона с помощью инвесторов на Сахалине возведут бальнеологический комплекс «Хонока» с японской баней, а также хостел «Спортивный», который позволит сделать туристические услуги на острове доступнее. Пока в области остро не хватает отелей эконом-класса, и это препятствует развитию въездного туризма. Турхостел намерены ввести в эксплуатацию во втором квартале 2018 года, он будет включён в состав территории опережающего развития «Горный воздух». Бальнеологический комплекс также станет частью этой ТОР. Он будет построен для популярного в Японии, Южной Корее и Китае отдыха всей семьёй. Посетители комплекса смогут воспользоваться бассейнами, баней, саунами, косметологическими и профилактическими процедурами, услугами SPA.

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Проекты в рыбной отрасли — производство крупносекционной сборки рыболовецких судов в порту Невельска, а также модернизация шикотанского рыбокомбината «Островной».

Кроме того, на ВЭФ заключено соглашение о создании совместной с банковскими структурами программы кредитования малого и среднего бизнеса, а для развития угольной промышленности будет модернизирован терминал порта Шахтёрск. В нефтегазовом секторе соглашением закреплены намерения об организации на острове перерабатывающего производства с выпуском метанола.

На втором восточном экономическом форуме власти Сахалина также заключили трехстороннее соглашение с федеральным министерством связи и массовых коммуникаций и ПАО «Ростелеком». В регионе будут развивать телекоммуникационную инфраструктуру и комплексные государственные информационные системы. Это позволит устранить цифровое неравенство, а также обеспечить равные возможности для жителей в использовании современных услуг связи: реализация проекта снабдит 29 малонаселённых пунктов Сахалина высокоскоростными точками доступа в Интернет.

В рамках ещё одного соглашения, с Агентством стратегических инициатив, на Сахалине планируется активнее развивать в регионе международное некоммерческое движение «Молодые профессионалы» — WorldSkills и тем самым повышать престиж рабочих профессий и развивать профобразование.

«Открываются новые возможности взаимодействия с китайскими партнерами в формировании туристического кластера, развитии сельского хозяйства, расширении оптово-розничной торговли, — заявил по итогам ВЭФ член Совета Федерации от Сахалинской области Дмитрий Мезенцев. — Хорошие перспективы есть по развитию в области альтернативной энергетики с использованием так называемых ветряков и солнечных батарей. Такие энергетические установки могли бы применяться предприятиями малого и среднего бизнеса, скажем, в аграрной сфере. Мы рассчитываем продолжить обсуждение этих и других вопросов на международном форуме в Пекине, который в конце октября пройдет под эгидой Ассоциации КНР по развитию предприятий за рубежом».

Глава региона Олег Кожемяко уверен, что за счёт природных, географических и других уникальных особенностей региона инвестиционная привлекательность Сахалинской области очень высока. «Однако, приглашая к себе инвесторов, мы сталкиваемся с определенными проблемами. Островное положение области обуславливает сложности с транспортной доступностью, обособленность энергосистемы. Всё это отражается на стоимости продукции, услуг, и является сдерживающим фактором для потенциальных инвесторов. Поэтому мы запускаем процесс коренных перемен в экономике региона. Смысл их заключается в максимально эффективном использовании ресурсного потенциала области для развития ключевых отраслей, для поддержки местного малого и среднего бизнеса. В создании беспрецедентных условий для инвесторов любого уровня», — пояснил губернатор. Он обещал изменить структуру региональной экономики и в полной мере использовать потенциал развития области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, всего на втором Восточном экономическом форуме заключено 214 соглашений на 1,85 трлн рублей. Мероприятие проходило во Владивостоке 2−3 сентября. Участниками форума стали 4,6 тысячи человек, это в 1,5 раза больше, чем было на ВЭФ-2015

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