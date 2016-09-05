Дамаск, 5 сентября, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Популярные артисты театра, кино и эстрады выступили перед российскими военнослужащими на авиабазе «Хмеймим» в Сирии, передает «Пятый канал».

syria.mil.ru Военнослужащие ВС РФ. Хмеймим, Сирия

«Гостям устроили экскурсию по авиабазе и позволили на один день стать частью большой команды, которая вдали от дома борется с международным терроризмом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в Сирию прилетели 20 человек, среди которых экс-солист группы «На-на» Владимир Левкин, певец Вадим Казаченко, художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский и другие.

Напомним, Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) продолжают боевую операцию на территории Сирии, направленную на уничтожение боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и незаконных вооруженных группировок.