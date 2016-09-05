Президент РФ сделал личный подарок главе Южной Кореи Пак Кын Хе
Владивосток, 5 сентября, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин сделал главе Южной Кореи Пак Кын Хе личный подарок — он преподнес ей последнее новогоднее пожелание ее отца, генерала Пак Чжона Хи, написанное в 1979 году, пишет «Российская газета» со ссылкой на администрацию президента Республики Корея.
Путин подарил новогоднее пожелание отца Пак Кын Хе во Владивостоке, после завершения делового обеда на Восточном экономическом форуме 3 сентября. В администрации президента Южной Кореи уточнили, что это не официальный, а личный подарок президента РФ.
Генерал Пак Чжон Хи, руководивший страной с 1961 вплоть до убийства одним из соратников 26 октября 1979 года, каждый Новый год писал иероглифами пожелание, письмо помещалось в рамку. В 1979 году он написал последнее письмо: «через сплочённость народа давайте двигаться вперёд».
После убийства генерала послание попало в США, где его купил американский кореец. Президент РФ рассказал Пак Кын Хе, что письмо было обнаружено на одном из рынков США и выкуплено. «Думаю, что для вас оно имеет особое значение, а потому я хотел бы подарить его вам», — сказал Путин. Подарок очень тронул Пак Кын Хе.