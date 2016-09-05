Владивосток, 5 сентября, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин сделал главе Южной Кореи Пак Кын Хе личный подарок — он преподнес ей последнее новогоднее пожелание ее отца, генерала Пак Чжона Хи, написанное в 1979 году, пишет «Российская газета» со ссылкой на администрацию президента Республики Корея.

Korea.net Пак Кын Хе

Путин подарил новогоднее пожелание отца Пак Кын Хе во Владивостоке, после завершения делового обеда на Восточном экономическом форуме 3 сентября. В администрации президента Южной Кореи уточнили, что это не официальный, а личный подарок президента РФ.

Генерал Пак Чжон Хи, руководивший страной с 1961 вплоть до убийства одним из соратников 26 октября 1979 года, каждый Новый год писал иероглифами пожелание, письмо помещалось в рамку. В 1979 году он написал последнее письмо: «через сплочённость народа давайте двигаться вперёд».

После убийства генерала послание попало в США, где его купил американский кореец. Президент РФ рассказал Пак Кын Хе, что письмо было обнаружено на одном из рынков США и выкуплено. «Думаю, что для вас оно имеет особое значение, а потому я хотел бы подарить его вам», — сказал Путин. Подарок очень тронул Пак Кын Хе.