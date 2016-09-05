Киев, 5 сентября, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в России за убийство журналистов и вернувшаяся на родину после помилования, рассказала в интервью «Газете.Ru», что врагов ей хватает и на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

«Я не ищу врагов, особенно где-то там, в России. Их и тут хватает. В принципе, все там люди как люди, пока нет приказа быть сволочью», — отметила Савченко.

По словам народного депутата, во время ее пребывания в российской тюрьме многие люди ее поддерживали и проявляли сочувствие, писали письма. Однако ни с кем подружиться она не успела, так как «видела там в основном тюрьмы». Тем не менее, отмечает Савченко, нельзя сказать, что в России живут плохие люди.

«Нет плохих народов, есть отдельные плохие индивидуумы. Но они есть везде», — сказала Савченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в эфире телеканала «112 Украина» Савченко назвала Россию врагом и заявила о необходимости активных боевых действий против Москвы. Также она призвала к открытому разговору на тему российско-украинских отношений и отметила, что вся ситуация ее «просто достала».