Киев, 5 сентября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Вчера, 4 сентября, в Донбассе краткосрочные бои шли на Донецком, Дебальцевском и Мариупольском направлениях. При этом впервые за последние четверо суток перемирия был зафиксирован артиллерийский обстрел. Об этом 5 сентября сообщают военные ведомства ДНР, ЛНР и пресс-служба штаба АТО, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Конец перемирия на Украине

Так, по словам источника в военном ведомстве ДНР, позиции армии ДНР в Докучаевске были обстреляны из 122-мм артиллерии ВСУ, минометов 82‑ и 120-мм калибров, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. «Около 20:00 4 сентября украинская сторона открыла огонь из артиллерии калибра 122 мм по окраинам Докучаевска», — рассказал ДАН военный.

При этом под обстрел украинских войск попали позиции ДНР в Ясиноватой и селе Спартак (в районе аэропорта Донецка).

В то же время сегодня глава Петровской районной администрации Донецка Максим Жуковский сообщил о минометном обстреле позиций ДНР в пос. Трудовское. «Сегодня ночью был произведен минометный обстрел поселка Трудовское. Повреждения получили минимум три квартиры в доме барачного типа по улице Петровского, 338», — сказал Жуковский. Чиновник также добавил, что информация о пострадавших среди гражданских не поступала.

В свою очередь, 5 сентября спикер пресс-центра штаба АТО Иван Арефьев сказал, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 20 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В частности, 13 случаев обстрела зафиксировано на Мариупольском направлении, шесть — на Донецком и один — на Луганском.

Несмотря на это, штаб АТО считает, что войска противника придерживаются режима тишины. «В целом обстановка в районе проведения «АТО» характеризуется соблюдением режима тишины, за исключением редких вооруженных провокаций со стороны противника», — сказал Арефьев.

По его словам в Верхнеторецком (Донецкое направление) позиции ВСУ были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов, а в Авдеевке и под Ясиноватой — из гранатометов и стрелкового оружия. «Также Авдеевку обстреляли из 82-мм миномета. Кроме того, по Авдеевке была зафиксирована снайперская активность, а позиции украинских военных вблизи Водяного, Павлополя, Талаковки и Марьинки были обстреляны из стрелкового оружия», — сказал Арефьев. Он сообщил, что в Широкино (Мариупольское направление) украинские войска попали под обстрел из боевой машины пехоты ВС ДНР, гранатометов и стрелкового оружия. При этом вблизи Марьинки наблюдалась снайперская активность, а по позициям ВСУ в Новоалександровке (Луганское направление) ВС ЛНР открывали огонь из стрелкового оружия.

Напомним, 4 сентября заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин обвинил Генштаб ВСУ в подготовке плана применения химического оружия. «Согласно агентурным данным нашей разведки, выявлены факты подготовки Генеральным штабом ВСУ под руководством Муженко (начальник Генштаба Виктор Муженко) плана применения химического оружия на Донбассе», — рассказал Басурин.

По его словам, разведка ДНР фиксирует на полевом аэродроме в районе Красноармейска разгрузку «контейнеров с химическим веществом, предположительно зарином и ипритом».

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября в Донбассе начал действовать очередной режим тишины. Ранее, 26 августа в Минске представители украинской стороны в Трёхсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе заявили о необходимости полного и бессрочного прекращения огня в Донбассе с 1 сентября 2016 года. Представители ДНР и ЛНР поддержали инициативу Украины. Также инициативу положительно оценили участники «нормандских переговоров» — Германия, Россия и Франция.