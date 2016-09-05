Москва, 5 сентября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Во всех округах Москвы на День города, 10 и 11 сентября 2016 года, проведут порядка 200 автобусных и пешеходных экскурсий. Как сообщается на официальном портале мэрии города, все экскурсии по городу будут бесплатными.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Москва. Кремлевская набережная с Большого Каменного моста

«В частности, горожане смогут посетить 138 автобусных и пешеходных экскурсий по городу, а также экспозиции и выставки 88 музеев, выставочных залов и усадеб, которые в эти дни будут работать бесплатно», — уточняется на портале.

Так, в Замоскворечье москвичам будут рассказывать об истории улиц и переулков, о которых писали в своих произведениях писатели России, на Страстном бульваре расскажут о жизни Владимира Высоцкого, а во время автобусной экскурсии, которая начнется у метро «Электрозаводская», москвичей и гостей столицы познакомят с семью городскими высотками.

Напомним, 10 и 11 сентября 88 музеев и 10 выставочных залов готовят специальную программу для москвичей. Вход на экспозиции будет бесплатным.

Ранее, глава департамента культуры Александр Кибовский сообщил, что в Москве проведут более 1000 мероприятий на День города, в их числе фестивали, мастер-классы, бесплатные экскурсии, театральные постановки, конкурсы, концерты и фейерверки.