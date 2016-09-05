Красногорск, 5 сентября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Власти Московской области намерены в скором будущем закрыть все подмосковные полигоны твердых бытовых отходов (ТБО), заменив их мусороперерабатывающими заводами. Как корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» Константин Курченков, такое решение может стать хорошей заменой свалкам, но требует постепенного выполнения, на которое у региона может уйти несколько лет.

NadinLisa Шаг к чистоте

«Мусоропереребатывающие заводы должны стать хорошей, доброй альтернативой мусорным свалкам. Это единственный верный и цивилизованный путь, но этот путь слишком длинный и долгий. Как любая стройка, она требует согласования в рамках действующего законодательства, а как показывает практика и нерадивые, коррупционные чиновники — любая стройка затягивается минимум на два года», — заявил Курченков.

Он также отметил, что, прежде чем закрывать полигоны, области необходимо создать альтернативу — построить мусоросортировочные и перерабатывающие заводы.

«Сегодня закрывать полигоны, которые соответствуют природоохранным законодательствам, — преждевременно. От идеи строительства перерабатывающей отрасли до ее реализации — три-четыре года минимум. Есть ли у Подмосковья средства финансовые на это? Ведь бизнес не пойдет инвестировать без поддержки государства и субъектов. Это для него невыгодно», — заявил собеседник агентства, однако отметив, что средства у областных властей могут появиться после введения зеленого налога или экологического сбора на вывоз мусора.

Читайте также: Жителям Подмосковья откроют «сакральное знание»: вывоз мусора имеет цену

Курченков также уточнил, что закрытие полигонов ТБО в ближайшее время грозит Подмосковью экологической катастрофой, по сравнению с которой ситуация в замусоренном итальянском Неаполе покажется области «детским лепетом».

Напомним, как сообщает РИАМО со ссылкой на главу Министерства экологии и природопользования Московской области Александра Когана, все подмосковные полигоны твердых бытовых отходов (ТБО), расположенные в границах населенных пунктов, необходимо закрыть в ближайшее время,

«Закатывать мусор в грунт — это каменный век. Мусор — это ценный ресурс, который можно переработать. Задача номер один — построить мусороперерабатывающую отрасль с нуля. Задача номер два — закрыть в ближайшее время все полигоны, расположенные в границах городов», — заявил Коган в ходе встречи, посвященной судьбе полигона «Кулаковский», рекультивация которого начнется в середине 2018 года.