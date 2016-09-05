Владивосток, 5 сентября, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Так называемая «российская угроза» в отношении других стран — полный бред, и все здравомыслящие политики это понимают. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Послушайте, думаю, что все здравомыслящие люди, которые реально политикой занимаются, понимают, что ссылки на угрозы со стороны России в отношении, скажем, Прибалтики — это полный бред. Мы что, собираемся воевать с НАТО, что ли? В странах НАТО сколько человек проживает? Где‑то 600 миллионов, да? А в России — 146 миллионов. Да, мы — крупнейшая ядерная держава. Но вы что, реально предполагаете, что мы собираемся завоевать Прибалтику, используя ядерное оружие, что ли? Что за бред? Это первое, но далеко не самое главное», — сказал Путин.

По его словам, самое главное заключается совершенно в другом: «У нас очень богатый политический опыт, который заключается в том, что мы глубоко убеждены в том, что ничего нельзя делать вопреки воле народа. Вопреки воле народа ничего нельзя сделать, а некоторые наши партнеры как будто этого не понимают. Когда вспоминают о Крыме, они стараются не замечать, что воля народа, проживающего в Крыму, где 70% этнических русских, а все остальные говорят на русском языке как на родном, была присоединиться к России. Этого стараются просто не видеть. В одном месте, в Косово, можно волю народа исполнить, а здесь нельзя. Это все — политические игрища».

Путин подчеркнул, что Россия будет стремиться к сотрудничеству с другими странами: «Так вот, чтобы успокоить, я вам могу сказать, что Россия проводила и собирается проводить абсолютно миролюбивую внешнюю политику, направленную на сотрудничество».

Напомним, ранее на экраны вышел британский сериал, посвящённый началу Третьей мировой войны. Согласно сюжету, войну развязывает Россия, совершив нападение на одну из стран Прибалтики. За последние годы антироссийская истерия в западных СМИ лишь нагнетается и усугубляется.