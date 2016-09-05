Сыктывкар, 5 сентября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Общество крайне негативно реагирует на алкоголизацию населения, предлагая усилить профилактику, ввести дополнительные ограничения по продаже алкоголя, вернуть обязательную сертификацию предприятий общественного питания. Депутаты Государственного Совета Республики Коми собрались, чтобы рассмотреть поступившие за лето обращения на эту злободневную тему. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета региона.

dermalatlas.ru Алкоголь

Для участия в разговоре пригласили представителей общественных организаций, органов местного самоуправления и органов исполнительной власти республики.

Заместитель председателя парламентского комитета по бюджету, налогам и экономической политике Иван Медведев подчеркнул, что проблема чрезмерного употребления алкоголя достигла в Коми угрожающих размеров, и требует принятия конкретных мер. Согласно данным статистики, в минувшем году магазины республики продали на 20% больше спиртных напитков, чем годом ранее. В абсолютных цифрах это без малого 10,5 миллионов ящиков, а в перерасчете на каждого живущего в республике человека, в том числе младенца — 12,2 литра.

Министерство внутренних дел по Коми дополнило статистику своими фактами. В первом полугодии 2016 года задержано 3167 человек, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, что на 21% больше аналогичного периода прошлого года. А по сведениям регионального Министерства здравоохранения, на конец прошлого года зафиксировано 10 552 случая заболеваемости населения хроническим алкоголизмом.

По словам Ивана Медведева, Государственный Совет республики уже давно ведет борьбу с алкоголизацией населения. В частности приняты законодательные ограничения розничной продажи алкоголя с 22 до 8 часов, а также в День знаний (1 сентября), Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня) и ближайшие за ним выходные дни (суббота, воскресенье), День семьи, любви и верности (8 июля). Полностью запрещена в республике продажа слабоалкогольных тонизирующих напитков, действуют другие ограничения.

«Некоторые вопросы в сфере оборота алкоголя можно решить лишь на федеральном уровне, и для этого мы разработали ряд законодательных инициатив, — рассказал Иван Медведев. — В Госдуме, например, уже находится наша инициатива, устанавливающая запрет на сбыт продукции, содержащей этиловый спирт, и произведенной в домашних условиях. Подготовлена инициатива, предлагающая ввести лицензирование производства и оборота пива и напитков, изготавливаемых на его основе. Мы активно работаем над инициативой по ограничению продажи непищевых (парфюмерно-косметических и других) жидкостей, предлагаем отнести к подакцизным товарам ёмкости с такими жидкостями, начиная с 50 миллилитров. Сейчас все эти проекты проходят экспертизу и согласование, направлены на заключение в Правительство и в Федеральное Собрание Российской Федерации».

Как прозвучало на совещании, граждане предлагают установить новые ограничения продажи спиртных напитков. Например, православная община Сосногорска предлагает ввести дополнительные дни без алкоголя в православные праздники 18 мая и 11 сентября, а жители Печоры выступают за ужесточение контроля продажи спиртосодержащей продукции двойного назначения.

Присутствующий на совещании первый заместитель министра экономики Коми Алексей Просужих заверил, что все предложения в его ведомстве рассматриваются, а некоторые даже уже переданы в федеральное министерство. Но инициативы появляются постоянно, и рассматривать их Минэкономики предлагает сообща. Вот, например, становятся все более популярными спиртовые настойки типа боярышника, как их еще называют «фанфурики». Большой вклад в их распространение в республике стали играть отделения «Почты России» и киоски «Роспечати». Стремясь заработать, их руководство принимает решение на вполне законных основаниях торговать этими суррогатами алкоголя. При этом все понимают, если человек берет 10−15 бутылочек настойки боярышника, это ведь явно не для лечения!

По мнению Ивана Медведева, органам власти республики нужно срочно вмешаться в эту ситуацию. И Государственный Совет подготовит соответствующее обращение к руководству «Почты России». «Борьбу с алкоголизацией населения нужно вести по всем фронтам», — подчеркнул депутат.

Поддержала коллегу и председатель парламента Коми Надежда Дорофеева. Она подчеркнула, что Государственный Совет республики продолжит держать на контроле вопросы законодательного регулирования ограничения продажи спиртных напитков. Однако, одними запретами снижения объемов потребления «зеленого змия» не добиться. Нужно усиливать профилактику алкоголизма, развивать социальную рекламу, изучить опыт других регионов. И здесь большое поле деятельности для общественных организаций.