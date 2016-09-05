Калининград, 5 сентября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. В Калининграде на судостроительном заводе «Янтарь» началось строительство второго траулера для камчатских рыбаков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия, накануне состоялась первая резка металла, из которого будет изготовлен корпус второго сейнера проекта SK-3101R.

shipyard-yantar.ru Резка траулера на заводе «Янтарь»

Заказчиком выступает рыболовецкий колхоз им. Ленина из Петропавловска-Камчатского. Закладка судна запланирована на ноябрь 2016 года.

Восстановление компетенций по строительству рыболовного флота, в том числе на ПСЗ «Янтарь», позволит, как подчеркнул на 2-м Восточном экономическом форуме президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов, обеспечить рыболовную отрасль судами в период до 2030 года.

Ранее ИА REGNUM цитировал гендиректора завода «Янтарь» Эдуарда Ефимова о том, что серия рыболовных судов подобного типа будет построена в России впервые более чем за 20 лет.

ИА REGNUM уточняет, что контракт на строительство трёх кошельковых траулеров проекта SK-3101R был подписан в январе 2016 года. Первый траулер, получивший название «Ленинец», был заложен 8 июля 2016 года. График строительства предусматривает поставку всей серии заказчику в 2018 году.

Проект SK-3101R, разработанный норвежской компанией Skipskompetanse AS, позволяет хранить на судне улов свежим в течение семи суток.