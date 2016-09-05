Владивосток, 5 сентября, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Говорить об участии нынешнего президента РФ Владимира Путина в следующих президентских выборах, планирующихся в 2018 году, преждевременно. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил сам глава государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Сейчас мы стоим перед парламентскими выборами. Нужно пройти эти выборы, посмотреть на результат. И даже после этого еще впереди у нас будет почти два года. Поэтому говорить об этом абсолютно преждевременно», — сказал Путин.

По его словам, в современном и быстро меняющемся мире «говорить об этом просто вредно»: «Нужно работать, нужно добиваться того, чтобы были реализованы планы и задачи, которые мы перед собой ставили, нужно добиваться повышения жизненного уровня людей, развития экономики, социальной сферы, повышения обороноспособности страны. В зависимости от решения этих задач будем потом смотреть, как организовывать кампанию президентских выборов в 2018 году, и кто должен принять в ней участие. Я пока ничего для себя не решил».

Напомним, Владимир Путин избирался на пост президента РФ трижды: в 2000 году и 2004 году, после чего, в 2008 году, страну возглавил Дмитрий Медведев, а Путин перешёл на должность премьер-министра. Спустя четыре года, в марте 2012 года, Владимир Путин вновь был избран президентом, не нарушив таким образом Конституцию, предусматривающую запрет на более чем два подряд президентских срока.