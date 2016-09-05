Москва, 5 сентября, 2016, 10:55 — ИА Регнум. В мэрии Москвы постановлением №371-ПП «Об утверждении единых требований к проведению торгов по продаже имущества, принадлежащего на праве собственности городу Москве, торгов на право заключения договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении имущества, принадлежащего на праве собственности городу Москве» установили единый порядок для продажи и аренды недвижимости, подведомственных городских организаций.

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Как сообщила пресс-служба департамента столицы по конкурентной политике, данная мера направлена на повышение эффективности реализации прав на имущество, принадлежащее городу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава департамента Геннадий Дегтев отметил, что аукционы по реализации недвижимости будут проводиться на единой торговой площадке Москвы, все сделки будут осуществляться на основании соглашений между городом и подведомственными организациями. «Более 60 подведомственных городских организаций уже заключили соглашения о взаимодействии для совершения сделок по отчуждению недвижимости. Только при наличии такого соглашения департамент городского имущества, выступающий собственником всего имущества Москвы, может дать согласие на реализацию городской недвижимости», — пояснил он.

В департаменте также сообщили, что с начала 2016 года из имущества государственных унитарных предприятий (ГУПов) реализованы 529 объектов на сумму свыше 5,6 млрд рублей.

Напомним, в мае 2016 года Дегтев сообщил, что продажа имущества ГУПов позволила пополнить городской бюджет почти на 280 млн рублей, а благодаря новой форме их реализации через единую электронную торговую площадку Москвы (Росэлторг), расширится круг потенциальных участников торгов.