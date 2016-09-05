Москва, 5 сентября, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Биржевой курс рубля в начале торгов незначительно подрос к основным мировым валютам, свидетельствуют 5 сентября данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Так, к 10:00 мск доллар США потерял 15 копеек и составил 64,95 рубля. Биржевой курс евро к этому времени снизился на 5 копеек — до 72,55 рубля.

Отметим, что российский рынок акций открылся незначительным ростом на фоне благоприятной динамики мировых рынков.