Токио, 5 сентября, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Международная команда астрономов сообщила 5 сентября, что, с помощью гигантского телескопа, размещенного на Гавайях, они попытаются увидеть небесное тело, которое может стать новой девятой планетой солнечной системы, сообщает 5 сентября Kyodo News.

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Команда Национальной астрономической обсерватории Японии во главе с Фуми Йошида задействует оптико-инфракрасный телескоп Субару для поиска возможной девятой планеты. В своих поисках японские исследователи будут руководствоваться расчетами коллег из США, опубликовавших в январе 2016 года отчет, доказывающий существование девятой планеты.

Ученые сообщили, что предполагаемая планета должна находиться на расстоянии в 20 раз превышающее расстояние от Солнца до Нептуна, а ее масса может превышать массу Земли в 10 раз.

Напомним, что раньше девятой планетой солнечной системы считался Плутон. Однако в 2006 году Плутон потерял свой статус, т.к. был признан карликовой планетой.