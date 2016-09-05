Москва, 5 сентября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении замглавы администрации президента Владимира Островенко на должность члена наблюдательного совета госкорпорации «Ростех». Соответствующий документ опубликован 5 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» Островенко В. Е. — заместителя руководителя администрации президента РФ», — говорится в тексте документа.

Этим же указом глава государства исключил из состава наблюдательного совета «Ростеха» Антона Вайно: «Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» Вайно А. Э.».

Указ вступил в силу 3 сентября 2016 года.

Напомним, Антон Вайно стал главой администрации президента после ухода с этой должности Сергея Иванова. На должность заместителя главы администрации был назначен Владимир Островенко.