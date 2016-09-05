Киев, 5 сентября, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Сентябрь — время начала не только учебного года, но и новой политической осени. Уже вскоре мы увидим, как украинский политикум начнёт прокачивать накопившуюся за лето проблематику. В центре этого процесса, несомненно, окажется Верховная рада Украины: у депутатов начинается очередная сессия. Собственно, закрутится всё это уже с 6 сентября — именно тогда Пётр Порошенко должен выступить с ежегодным посланием на первом после каникул заседании украинского парламента. «В соответствии со статьей 85 Конституции Украины, в день открытия сессии будет заслушиваться ежегодное послание президента о внутреннем и внешнем положении Украины», — говорится в официальном сообщении.

Борис Кустодиев. Украинский пейзаж.1925

С чем президент идёт к депутатам? По мнению политолога Владимир Цыбулько, высказанному в эфире радио «Голос столицы», Порошенко сосредоточится в основном на международной проблематике, а также вопросах безопасности и обороны. И это логично. Во-первых, это его основная сфера согласно Конституции, тем более что безопасность и оборона — вопросы для Украины сверхактуальные. К тому же с внутренними проблемами разумнее оставить депутатов и правительство разбираться самостоятельно, перекинуть этот груз ответственности на них. Хотя, конечно же, такая рокировка лёгкой не будет:

«Для оппонентов президента — это очень важное время. Это фактически переломное время. Если они не отвоюют своего пространства за эту осень, то можно сказать, что на президентскую кампанию против Порошенко будет выходить и некому, и не с чем. Поэтому сейчас так концентрированно и сосредоточено оппозиция работает на несколько фронтов одновременно, чтобы не дать президенту получить прежде всего моральных побед, которые открывали путь ко второму сроку», — считает эксперт.

Противостояние Порошенко и олигархов

Отдельная тема — комплекс взаимоотношений президента и олигархов, тем более что сам Порошенко является одним из них (что делает похожей политическую модель современной Украины похожей на Речь Посполитую, где король был лишь первым среди магнатов).

«Олигархические финансово-промышленные группы, теряя монополию, они будут пробовать отвоевать свое пространство тоже. То есть здесь есть несколько параллельных процессов, которые могут сделать осень и осенние политические баталии довольно ожесточёнными», — делает вывод политолог Цыбулько.

К теме отношений с олигархами накануне начала политического сезона обращается и политолог Алексей Якубин, заявивший во время пресс-конференции следующее: «У нас есть сосед — Молдавия. В некоторых ситуациях она может выступать примером на будущее. Часто говорят, что Молдавия — это пример своеобразного «захваченного» государства, когда вот этот пресловутый 1%, связанный с ключевыми олигархами, захватывает государство и использует его в своих интересах… Я думаю, что в какое-то время эта ситуация с Молдавией может и у нас иметь свое отражение». Таким образом он, в отличие от своего коллеги Владимир Цыбулько, не склонен полагать, что финансово-промышленные группы будут терять контроль. А политолог Андрей Золотарёв напоминает, что накануне нового политического сезона у Петра Порошенко сменился глава его администрации, который сдерживал конфликты Порошенко с олигархами.

Бывший народный депутат Тарас Чорновил пояснил, что изменилось в отношениях власти и олигархов за эти пару лет: «Если мы немного шире оцениваем явление такое, как олигархия, и говорим не о четырех-пяти, а о достаточно широком круге, а это идет речь о примерно 80 людях, то из них половина — депутаты ВР… Они участники таких переговоров, они постоянно пытаются навязать свое мнение, свои позиции, свои интересы. Вот к правительству были серьезные претензии, зависимость определенная, и фактически оно было контролируемое. Такие упреки делались лично Яценюку, членам его команды. В случае Гройсмана, мне кажется, очень много его проблем и давления на него из-за того, что он отказался от целого ряда таких контактов. Но то, что в правительстве есть очень много людей с того правительства, приводит к тому, что такие контакты есть. Вот, например, последняя нашумевшая история с визитом к Авакову целой группы людей, в том числе и Игоря Коломойского. Известно, что Аваков был серьезным игроком в сфере добычи углеводов в Харьковской области, имеет свои интересы, старые завязки. И здесь эта встреча, конечно, вызывает много вопросов. Зная отношения, которые существуют в правительстве, думаю, что, наоборот, это была попытка создать определенное лобби, в частности внутренне правительственное против позиции премьера, чтобы навязать определенные вещи, которые сегодня заблокированы со стороны руководства Кабмина, но которые бы очень хотели протолкнуть определенные лоббисты», — такое мнение он высказал в эфире радио «Голос Столицы».

Новый виток тарифных протестов

Вероятная тема для осенней «реанимации» — тарифы. Тарифный майдан, очень вяло протекавший в июне-июле, пришёлся на пресловутые политические каникулы, а также опирался только на заявления о новых тарифах. Теперь же они действительно повышены: на холодную, горячую воду и водоотвод — в августе, решением местных советов; на электроэнергию — с 1 сентября, согласно графику НКРЭ (нацкомиссия по регулированию энергорынка); новые тарифы на тепло также утверждены и начнут действовать с началом отопительного сезона. Поэтому стремление политиков (в первую очередь оппонирующих президенту) оседлать протесты вполне ожидаемо.

Опасаться Порошенко следует не только оппонентов. Политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире «Голоса Столицы» предупредил о готовящемся распаде альянса «Блок Петра Порошенко» — партия УДАР (Виталий Кличко)»: «На октябрь планируется большой развод — это расхождение между Кличко и Порошенко. Скорее всего, в октябре Кличко заявит о возобновлении проекта партии УДАР и о создании отдельной от БПП группы депутатов в Раде».

Прогнозировать этот развод можно было уже, судя по летней активности отдельных депутатов президентской партии, например — Сергея Каплина. Он избирался в ВР прошлого созыва как мажоритарщик от УДАРа, в 2014 году переизбран на том же округе как «порошенковец» — это связано с тем, что две политсилы к тому времени были в союзе и объединяли усилия на округах для избегания конкуренции. Летом этого года Каплин выступил одним из организаторов протестов, скоординированных через профсоюзы.

Ещё одни претенденты на тарифный электорат — экс-депутаты «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович и Евгений Мураев, создавшие в конце июля партию «За жизнь». Они, в отличие от Каплина, нацелены в первую очередь на избирателя условного Юго-Востока, причём не только ранее голосовавшего за регионалов. Политики намеренно дистанцируются от своих бывших соратников, много говорят о коррупции — с расчётом «подбирать» избирателей, одинаково недовольных и властью, и старой оппозицией («Оппозиционный блок», «Возроджение» — осколки бывшей Партии регионов). Политики ангажировали в свой политпроект Руслана Коцабу — журналиста, выступившего в начале 2015 года с призывом бойкотировать мобилизацию (попал под следствие, больше года провёл в СИЗО, летом 2016 года был оправдан).

Инициаторы проекта сами дают понять, какая из тем станет доминирующей в их выступлениях этой осенью: «Нужно добиваться не просто изменения тарифов, а вызова НКРЭ в зал. Нам надо объяснить, куда ушли уже те деньги с повышенных тарифов, кто их делит и в каких пропорциях, посадить их всех», — заявил Рабинович в эфире NewsOne (к слову, своего бывшего телеканала, который пару лет назад он продал Евгению Мураеву).

При этом самих экс-регионалов также не следует сбрасывать со счетов. По словам лидера «Оппозиционного блока» Юрия Бойко на заседании Социального совета Украины, тарифная политика станет одним из трёх приоритетов партии в этом сезоне.

Социология утверждает, что шансы претендентов на тарифную тему велики. Согласно данным директора центра «Социальный мониторинг» Дмитрия Дмитрука, озвученным во время пресс-конференции, «86,6% населения считают поднятие тарифов необоснованным, 72% считают, что поднятие тарифов никак не будет содействовать развитию экономики и наполнению бюджета. Соответственно, всё это подводит людей к тому, что у нас две трети населения готовы к экономическому протесту именно из-за тарифной политики». В правительстве согласны с такой оценкой: «На Украине, по подсчетам Минсоцполитики, почти 9 млн из 15 млн домохозяйств могут быть неспособны самостоятельно заплатить по новым тарифам», — заявил на пресс-конференции министр социальной политики Андрей Рева.

Ключевой вопрос — насколько реально перерастание понятного недовольства в активные действия. По мнению украинских экспертов — более чем. Так, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв именно тарифы видит главным детонатором протестов, ставя их на первое место. «Первое — проблема тарифов. Её решение переносят на осень, когда будет холоднее и люди получат новые платёжки, которые лягут серьёзным грузом на домашние бюджеты», — заявил он в комментарии изданию «Вголос». В свою очередь, экономист Александр Охрименко смотрит на проблему под иным углом: «Если сопоставить среднюю заработную плату и доходы украинцев, получается, что на сегодняшний момент украинец должен в семь раз больше работать, чем немец, чтоб заплатить за услуги ЖКХ», — объяснил эксперт для «Голос.UA». При этом он добавил, что украинские тарифы сегодня вполне выходят на европейский уровень, ощутимо выше они только в скандинавских странах (где несопоставимо выше зарплаты). Средние доходы украинцев при этом в полтора раза ниже, чем в соседних Белоруссии и Молдавии. В общем, велик риск сорвать резьбу.

Чем будут крыть?

Что Порошенко может этому противопоставить? Во-первых, Верховную раду всегда можно нейтрализовать валом пустых законопроектов, не дав тем самым превратить её в удобное средство нападок на президента. Тот же Юрий Бойко уже сказал об этом: «Парламент снова идет по тому же пути, по которому работал предыдущие месяцы. На следующую неделю внесли 101 законопроект, из которых только 2−3 касаются экономики, остальное — это идеология и ратификации. Все это ничего общего с реальными вопросами, которые волнуют людей, не имеет».

Во-вторых, в украинской политике всегда найдётся кто-то, с кем можно заключить ситуативный союз, поделившись с ним властью и денежными потоками. И если прогнозы о готовности Виталия Кличко порвать с Порошенко подтвердятся, всегда найдётся кто-то на смену. Дело в том, что, несмотря на всё недовольство населения тарифами, коррупцией, обнищанием, ещё никому из соперников Порошенко не удалось нарастить рейтинг, который бы давал шансы на победу через три года. Единственным исключением, по словам Владимира Цыбулько, является Юлия Тимошенко: «БЮТ, по мнению лидеров этой политсилы, имеет реального финалиста президентской кампании, поэтому любое союзничество с нынешней президентской политсилой просто уничтожает шансы их кандидата. Но другие политсилы, понимая, что у Порошенко перспективы переизбрания на второй срок вырастут в ближайшее время, все-таки, по-видимому, пересмотрят свою позицию и будут искать союзничества в коалиции», — заявил политолог в эфире радио «Голос Столицы». Это означает, что даже многочисленных экс-регионалов, которые сегодня готовятся делать свой рейтинг на высоких тарифах, не следует исключать из перечня возможных союзников Порошенко.

Досрочные выборы

Если договориться всё же не удастся, украинская политическая система предусматривает проверенный сценарий: досрочные выборы Рады. Для президента и его политической силы это будет не лучший выход. Тем более что блок Петра Порошенко этим летом пережил отпадение ценного пиар-ресурса — группы депутатов-журналистов (Сергея Лещенко, Мустафы Найема, Светланы Залищук), которые на прошлых выборах в ВР не только работали агитаторами, но и благодаря связям среди коллег обеспечили президентской партии хорошее паблисити (экс-журналисты вступили в партию «Демальянс»).

Депутат от Радикальной партии Андрей Артеменко считает, что выборы состоятся уже весной следующего года, — по его словам, в администрации президента эта тема обсуждается открыто. С другой стороны, Порошенко публично обвиняет в заинтересованности в досрочных выборах Москву: «Москва всегда использовала в своих интересах преимущества демократических систем и государств, чтобы поглотить их … И сейчас она не скрывает свое стремление поменять нашу власть в Киеве. То что в течение последних недель в московскую риторику снова вернулись слова «хунта», «люди, которые захватили власть в Киеве», не оставляет сомнения, что здешние разговоры о досрочных выборах услышали и в Кремле», — заявил он для «Укринформ».

В свою очередь спикер ВР Андрей Парубий предостерегает от их проведения: «Досрочные выборы опасны не только как механизм разбалансировки страны, как большой элемент гибридной войны… но опасны ещё тем, что мы гораздо меньше можем иметь новых людей, чем в этом парламенте». Его позиция, впрочем, понятна: какой бы ни была новая конфигурация украинского парламента, он уже вряд ли станет его главой. Хотя бы потому, что «Народный Фронт» (партия, по спискам которой он прошёл в нынешний состав ВР) не преодолеет 5%-й барьер. Его коллега по несчастью вице-спикер Оксана Сыроед, «Самопомощь», и вовсе пугает тиранией в случае, если новый состав парламента будет избран досрочно. Экспертов же больше пугает вероятное ослабление курса гривны, которое могут спровоцировать такие выборы. По словам финансового эксперта Андрея Шевчишина, в этом случае возможно падение гривны до отметки 29−30 грн/долл. (сейчас 25−26).

Что касается социального запроса на обновление законодательной власти, то, по данным исполнительного директора Киевского пресс-центра Национального союза журналистов Украины Михаила Пересунько, озвученным на пресс-конференции, примерно половина украинцев желала бы видеть иной состав ВР (47,6%) и другого президента (52,7%). При этом самые высокие предварительные результаты показывает партия Юлии Тимошенко (16%), второе место делят «Самопомощь», «Оппозиционный блок» и «Блок Петра Порошенко» (примерно по 11%).

Однако в реальность выборов, похоже, эксперты верят меньше, чем в тарифный бунт: «Вопрос досрочных выборов и дальше будет муссироваться. Но довольно сложно инструментально вывести ситуацию на это решение. Для этого надо, чтобы распалась коалиция, нужно как-то «заставить» президента, чтобы он принял решение о роспуске Рады и назначении новых выборов. Ему это невыгодно, поэтому будет ужасная «тянучка», и неизвестно, чем все может закончиться», — прокомментировал для «Голос.UA» директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.