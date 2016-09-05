Рыбинск, Ярославская область, 5 сентября, 2016, 10:44 — ИА Регнум. 7 сентября в Рыбинске Ярославской области состоится хоккейный матч памяти ярославской команды «Локомотив». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

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Матч пройдет на ледовой арене Дворца спорта «Полет». На лед выйдут команды «Полет» и «Легенда №17», в составе которых играют ветераны спорта из Рыбинска и Ярославля, действующие игроки Ночной хоккейной лиги.

Ярославская хоккейная команда «Локомотив» погибла в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. В ее составе играли двое рыбинцев — Максим Шувалов и Никита Клюкин. В Рыбинске на здании Дворца спорта «Полёт» установлена мемориальная доска рыбинским спортсменам. Также в память о погибшей команде ежегодно проводятся хоккейные турниры.