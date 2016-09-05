Красноярск, 5 сентября, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Красноярский край — абсолютный лидер среди сибирских регионов по числу уехавших жителей. Как сообщается в сводной информации Красноярскстата, за первое полугоде 2016 года из Красноярского края уехали 54,5 тыс. человек. Однако в сообщении отмечается, что миграция из региона компенсируется притоком мигрантов из других территорий, так что в целом население Красноярского края растет. За полгода в него переехали 55,8 тыс. человек, что на 1322 человека больше числа уехавших.

Александр Васильевич Федоров . Изба

На втором месте в Сибирском федеральном округе по абсолютному количеству уехавших — Алтайский край (36,2 тыс. человек), на третьем — Кемеровская область (35,8 тыс. человек). При этом наибольшая миграционная убыль наблюдается в Иркутской области, поскольку приток мигрантов не покрывает количества уезжающих из региона. Уехавших оказалось на 2485 человек больше, чем прибывших. А наибольший миграционный прирост отмечен в Новосибирской области, он составил 4092 человека.

ИА REGNUM обратилось в Красноярскстат за информацией о том, куда как правило уезжают красноярцы, и откуда прибывают в Красноярский край мигранты. В предоставленной информации сообщается, что из почти 56 тыс. прибывших в Красноярский край около 49 тыс. приходится на миграцию внутри России. Около 7,2 тыс. человек прибыли из-за рубежа, причем 6,2 тыс. из них — из стран бывшего СССР, около тысячи из других стран. Из 54,5 тыс. уехавших 3,4 тыс. человек уехали за границу. Почти все они отправились в страны СНГ, и лишь 249 человек предпочли отправиться в страны дальнего зарубежья.

Большинство приезжих прибывает в Красноярский край из других регионов Сибири, на втором месте стоит Центральный федеральный округ, а на третьем — Украина (по этому показателю она обогнала даже Приволжский федеральный округ).

Красноярцы также предпочитают мигрировать внутри Сибири, охотно перебираются в ЦФО либо в Южный федеральный округ. При миграции за рубеж выбирают Таджикистан. На втором месте — Украина (хотя число уехавших туда несопоставимо с числом приехавших оттуда — 662 против 1635 человек).

Как уже сообщало ИА REGNUM, красноярцы весьма толерантно относятся к вынужденным мигрантам и беженцам из Украины, с пониманием относятся к тяжелой политической и экономической ситуации, сложившейся в этой стране.