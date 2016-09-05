Тбилиси, 5 сентября, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Согласно исследованиям, проведенным в Грузии Институтом свободы развития информации (IDFI), основной опорой пропаганды Кремля в Грузии являются средства массовой информации, пишет грузинское издание «Резонанси».

Никола Пиросмани. Беседа. 1906

Со ссылкой на результаты этих исследований, автор сообщает, что такой пропагандой в Грузии занимаются как минимум одно телевидение, несколько интернет-телеканалов, печатных СМИ и веб-сайтов, которые при распространении информации в основном используют российские источники и отличаются антизападной направленностью.

Более того, IDFI утверждает, что кремлевской пропагандой в Грузии активно занимаются некоторые представители политического спектра и консервативного крыла Грузинской православной церкви.

По мнению грузинского политолога Сосо Цинцадзе, если пророссийские силы и попадут в грузинский парламент, ни на внешнюю, ни на внутреннюю политику они повлиять не смогут, так как большинство, по его же предположению, вновь получит ныне правящая команда.

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Другой грузинский политолог Игорь Квеселава в беседе с изданием поясняет, что Россия разработала и проводит в отношении Грузии и Кавказа в целом долгосрочную политику, частью которой было и отделение от Грузии Абхазии и Южной Осетии. Он также считает, что к власти в Грузии пророссийские силы никогда не придут, но попадание в будущий парламент политиков пророссийской ориентации считает абсолютно возможным.

«Россия хочет провести в парламент Грузии группу из 10−15 человек, так как сейчас у нее опоры нет — в парламенте Шеварднадзе была, но после этого ни в парламенте «Нацдвижения», ни в парламенте «Мечты» не имела», — констатирует автор со ссылкой на оценки политологов.

Как известно, парламентские выборы в Грузии назначены на 8 октября.