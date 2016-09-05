Владивосток, 5 сентября, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Нежелание продавать «Газпром» связано с особенностями российских реалий. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил президент РФ Владимир Путин.

gazprom.ru Логотип компании Газпром

«Газпром явно недооценен, это абсолютно очевидный факт. Мы его продавать пока не собираемся, и связано это с особенностями российской экономики, социальной сферы и российской энергетики. Одна из функций «Газпрома» — обеспечить бесперебойное прохождение страны на осенне-зимние максимумы, обеспечить большую энергетику России, и он справляется с этой функцией. Думаю, что оценки «Газпрома» носят сегодня достаточно спекулятивный характер, и нас это абсолютно не беспокоит и не волнует», — сказал Путин.

По его словам, в России знают, «что такое «Газпром», чего он стоит, и чего он будет стоить в ближайшие годы, несмотря на, допустим, развитие газа в Соединенных Штатах, или где‑то в других регионах мира»: «Трубный газ всегда будет дешевле. И «Газпром» наращивает сейчас экспорт в страны своих традиционных партнеров. В Европу — посмотрите отчеты «Газпрома», — особенно за последние месяцы, растут продажи».

Путин подчеркнул, что он уверен в том, что так и будет в будущем: «Почему? Потому что в ближайшее время, несмотря на развитие альтернативной энергетики, все‑таки, если посмотреть на экономическую составляющую и на требования к экологическим стандартам, никакого другого первичного энергетического источника, кроме газа, в мире нет. Кроме что атомной энергетики. Но здесь тоже очень много проблем и противников атомной энергетики. У газа нет таких противников. Но есть страна, которая, безусловно, является лидером по запасам газа. Это наша страна, Российская Федерация. И «Газпром» исполняет все функции, которые на них, на менеджмент возложены».

Напомним, президент РФ Владимир Путин дал интервью агентству Bloomberg 1 сентября в рамках Восточного экономического форума.