Москва, 5 сентября, 2016, 10:34 — ИА Регнум. В августе на горячую линию Общественной палаты РФ по фактам задержки или невыплаты заработной платы поступило 540 обращений, а это в 1,5 раза больше, чем в июле. Люди звонили из 70 регионов, работодатели не заплатили около 52 миллионов рублей, сообщили в ОП РФ.

Эдвард Мунк. Рабочие на пути домой. 1914

Всего за время работы горячей линии в Общественную палату РФ поступило более 11 тысяч сообщений по поводу задержки или невыплаты зарплаты и нарушений работодателями трудового законодательства.

75% обратившихся пожаловались на задержку зарплаты на срок до 6 месяцев, 15% — на задержку от 6 месяцев до года, 10% — свыше одного года.

Каждому четвертому (25% позвонивших) не выплатили менее 50 тысяч рублей. Каждому третьему (34%) — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей и еще почти стольким же (36%) — от 100 тысяч до 500 тыс. рублей. Незначительная доля жалоб приходится на крупные суммы свыше 500 тысяч рублей — 5%.

Чаще всего звонили жители Красноярского края (11%), Республики Башкирия (6%), а также — Иркутской, Ростовской области и Москвы (по 5% жалоб).

Кроме того, в августе в Общественную палату РФ поступило две коллективные жалобы.

Обращения граждан, связанные с задержками и невыплатой заработной платы, находятся на контроле Общественной палаты РФ. Работа горячей линии будет продолжена.

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Как сообщало ИА REGNUM, Общественная палата РФ открыла горячую линию, на которую можно сообщить о невыплате зарплаты 1 июля 2016 года. Телефон горячей линии 8−800−737−77−66, звонок из любого региона России бесплатный (время работы: пн-чт с 09 до 18, пт — с 09 до 16:45 (мск)). Полученную информацию о недобросовестных работодателях ОП РФ направляет в Роструд и прокуратуру.

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