Москва, 5 сентября, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Барака Обамы продолжалась дольше, чем планировалась. Об этом 5 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

kremlin.ru Владимир Путин и Барак Обама

«Встреча была дольше, чем планировалась. Немного задержались. Обсуждали Сирию, главным образом, и Украину. После этого Обама с Путиным переговорили с глазу на глаз», — сказал Песков.

По его словам, в целом переговоры прошли «хорошо».

Песков также отметил, что «работа будет продолжена».

Напомним, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Обама обсудили ситуацию в Сирии и на Украине.

«Обсуждалась ситуация в Сирии и на Украине», — отмечалось в сообщении.