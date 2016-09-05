Воркута, Коми, 5 сентября, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Республики Коми разрешила участковой избирательной комиссии избирательного участка № 152 (Воркута) провести 14 сентября досрочное голосование отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещений для голосования местах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе избиркома Коми.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

Из-за того, что транспортное сообщение с этими участками отсутствует или затруднено, и невозможно провести досрочное голосование по избирательному участку в целом.

Таким образом, досрочное голосование в Коми будет проведено с 5 по 17 сентября для 191 группы избирателей, находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях. Общее количество избирателей в этих группах составляет 9813 человек или 1,4% от общей численности избирателей, зарегистрированных на территории Республики Коми по состоянию на 1 июля 2016 года.