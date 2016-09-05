Канберра, 5 сентября, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Специалисты из Австралии предупреждают, что климатические изменения могут привести к существенному сокращению кофейных плантаций и исчезновению многих сортов кофе к 2080 году, сообщает The Guardian.

Couleur Кофе. Чашка

В Танзании производство кофе, которым заняты 2,4 млн человек, упало на 50% с 1960-х годов в связи с повышением температуры. К 2060 году, по прогнозам ученых, урожай кофе здесь сократится до критического уровня.

Никарагуа к 2050 году грозит потеря большинства пригодных для выращивания кофейного дерева районов. К 2080 году может полностью исчезнуть дикий кофе, необходимый для поддержания генетического разнообразия сортов.

По данным экологов, кофейные плантации губят вредители и болезни, распространяющиеся из-за экстремальных температур и изменившегося объема осадков. Сокращение количества плантаций затронет около 120 млн человек, занятых выращиванием и переработкой кофе.

О своем беспокойстве уже заявили крупнейшие производители напитка, такие как Starbucks и Lavazza. Любителей кофе в будущем ожидает не только изменение цены напитка, но и его вкуса и аромата.