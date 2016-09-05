Москва, 5 сентября, 2016, 10:20 — ИА Регнум. В Российской Федерации (РФ) в конце 2016 года стартуют продажи новой версии Lada Xray. Об этом, как передает «Дейли-Мотор», сообщают представители концерна «АвтоВАЗ».

lada.ru Lada Xray

«В сентябре компания «АвтоВАЗ» обещает начать производство новой версии своего популярного хэтчбека — Lada XRay», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обновленный автомобиль получил 122-сильный двигатель объемом 1,8 л, который будет работать в связке с механической коробкой передач.

В настоящее время данная модель автомобиля продается на авторынке РФ с 1,8-литровым мотором и автоматизированной трансмиссией (АМТ). Механическая коробка доступна только для версий Xray с 1,6-литровым двигателем на 106 лошадиных сил.

Кроме того, на новой Lada Xray установлены 17-дюймовые колесные диски (сейчас диски имеют диаметр 15 и 16 дюймов), а также появилась возможность отключения системы ESP.