Москва, 5 сентября, 2016, 10:18 — ИА Регнум. В Москве на День города, 10 и 11 сентября, в метрополитене запустят 704 новых поезда. Новые составы будут курсировать на шести линиях подземки — Сокольнической, Арбатско-Покровской, Кольцевой, Таганско-Краснопресненской, Филёвской и Калужско-Рижской, сообщается на официальном портале мэрии столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Метро

Решение запустить дополнительные электропоезда принято из-за повышенного пассажиропотока в дни празднования дня рождения Москвы.

Кроме того, будет представлен электропоезд нового поколения «Москва» со сквозным проходом. Также с 9 по 11 сентября у главного входа ВДНХ выставят два вагона 765-й серии. «Новые поезда не имеют аналогов в России и СНГ. Их главные особенности — широкий дверной проём, комфортный салон, сквозной проход через все вагоны, а также новейшие системы кондиционирования, вентиляции и обеззараживания воздуха», — уточняется на портале.

Как отметили в пресс-службе метрополитена столицы, в 1500 вагонах поездов появятся наклейки с информацией о наличии или отсутствии системы климат-контроля. «Данная мера поможет проинформировать пассажиров о необходимости открытия форточек в вагонах, а также уменьшить количество случаев поломки систем кондиционирования в подвижном составе», — пояснили в подземке.

Напомним, ранее в пресс-службе столичной подземки сообщили, что на Таганско-Краснопресненской линии подвижной состав обновят на 30% до конца 2016 года. На линию выйдут дополнительно более 100 вагонов 760-й серии.

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