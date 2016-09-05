Новосибирск, 5 сентября, 2016, 10:40 — ИА Регнум.



Анастасия Фёдорова В Новосибирске почтили память жертв трагедии в бесланской школе

Один рассвет для всех

Горстями дарит солнце.

Наш звонкий детских смех

о души взрослых бьется.

Луч солнца из окна,

Что утром мирно светить,

Ты защити страна,

Чтоб улыбались дети.

(слова из песни «Один рассвет для всех». Автор слов Владимир Попков).

В Новосибирске почтили память жертв трагедии в бесланской школе. 3 сентября в 13:05 (мск) студенты и сотрудники Новосибирского государственного университета вышли на акцию памяти, к ним присоединились горожане. Именно 3 сентября 2004 года в это самое время начался штурм школы №1 Беслана, которая была захвачена боевиками.

Анастасия Фёдорова 335 шаров – будто души погибших воспарили, вновь напомним о трагедии

335 белых воздушных шаров одномоментно взлетели в небо, оставив на глазах участников акции слезы и горечь. 335 шаров — будто души погибших воспарили, вновь напомнив о той трагедии, которую невозможно забыть и простить. Прошло 12 лет, но и сегодня гибель детей щемящим эхом отзывается в сердцах людей.

Анастасия Фёдорова Памятная акция оказалась эмоциональной как для организаторов, так и для участников

Координатор акции Анита Голубева ИА REGNUM отметила, что студенты НГУ присоединились к всероссийской акции, которую инициировал Северо-Осетинский государственный университет. «Если набрать #ПомнимБеслан, то можно увидеть, что в акции участвовали десятки университетов по всей стране. У нас организаторами можно считать самих студентов НГУ, которые в течении нескольких недель полностью самостоятельно готовили эту акцию, вели группу в «Вконтакте». На акции также вступали студенты НГУ, которые читали стихотворения, хронику трагедии. Вокальная студия исполнила песни, посвященные Беслану. Стихи читали и маленькие дети», — рассказала Анита Голубева, отметив, что им в письме от организаторов — Северо-Осетинского госуниверситета — дали данные именно о 335 погибших во время теракта человек, указав, что это уточненные данные (по другим данным погибло 334 человека, 186 из которых дети).

Анастасия Фёдорова Читали стихотворения, хронику трагедии, вокальная студия исполнила песни, посвященные Беслану

«Я не открою секрета, сказав, что именно память и такие акции делают нас людьми. Именно это напоминает об очень важных вещах, что самое ценное — это мир, это жизнь, это детские жизни. Мы не должны этого забывать, потому что это никогда не должно повториться. Вы не представляете, какие ощущения были на самой акции. Эти 30 минут и потом … Все замерли и не расходились, будто не могли пошевелиться. Это, конечно, было эмоционально тяжело, в том числе и для детей, которые учили произведения, посвящённые этому трагичному событию», — поделилась эмоциями координатор акции памяти.

Напомним, что 1 сентября 2004 года группа международных террористов захватила здание школы в Беслане — в заложниках оказались сотни детей и учителя. В результате бесчеловечных действий террористов погибло более 300 человек, большинство их них — дети.