Черкесск, 5 сентября, 2016, 10:04 — ИА Регнум. Кандидат от «Коммунистов России» Эдуард Маршанкулов обвинил кандидатов от других партий, участников в выборах в Госдуму РФ, в срыве дебатов. Неоднократно дебаты, которые проходят в отведенное для партий бесплатное эфирное время, проходят без кандидатов от «Единой России», ЛДПР, «Яблока», «Справедливой России», «Партии Роста» и других партий. По мнению Маршанкулова, игнорирование выборных дискуссий говорит о том, что кандидатам просто нечего сказать. Об этом представитель «коммунистов» заявил в ходе дебатов в эфире «ГТРК «Карачаево-Черкесия» 1 сентября.

Джордж Бингэм. Областные выборы. 1852

Кроме того, по мнению кандидата от «Коммунистов России», сама предвыборная ситуация в Карачаево-Черкесии далека от нормальной. Так, например, Маршанкулов считает необоснованным отказ в регистрации главе Российского конгресса народов Кавказа Алию Тоторкулову. По мнению представителя «коммунистов», в этой ситуации все зарегистрированные кандидаты должны были снять свои кандидатуры и потребовать новые честные выборы с участием всех претендентов на место в Госдуме.

Напомним, в Карачаево-Черкесии выбыли из предвыборной гонки кандидат от партии «Родина» Азрет Караев и кандидат от партии «Гражданская платформа» Казим Хубиев. Ранее избирком Карачаево-Черкесии отказал самовыдвиженцу Алию Тоторкулову в регистрации в кандидаты в депутаты Госдумы. Верховный суд установил, что претендент в кандидаты скрыл факт судимости. Таким образом, Маршанкулов, как пишет «Политика 09», считается последним представителем оппозиции, который участвует в борьбе за депутатские мандаты.

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Напомним, в борьбу за депутатские мандаты Государственной думы в Карачаево-Черкесии вступили восемь кандидатов. Так, желание участвовать в выборах депутатов нижней палаты российского парламента от Карачаево-Черкесии изъявили Ахмед Абазов, выдвинутый партией «Яблоко», Валерий Аюбов от «Справедливой России», Расул Боташев — представитель «Единой России», Кемал Бытдаев от КПРФ, Мурадин Джантемиров от Российской экологической партии «Зеленые», Алим Касаев от ЛДПР, Олег Коджаков от «Патриотов России», Эдуард Маршанкулов от «Коммунистов России» и Инна Нашева, выдвинутая «Партией Роста».

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