Москва, 5 сентября, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Опасения, что отели Турции в связи с возвращением российских туристов сильно поднимут цены на размещение, оказались напрасными. Туры в Турцию из Москвы, как показывает мониторинг цен на сайтах ведущих туроператоров, на неделю с размещением по системе «все включено» в отеле категории 3* с вылетом в ближайшие дни можно приобрести по цене в среднем около 40 тыс. руб. на двоих, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

tourexpi.com Чартер

По оценке вице-президента АТОР Дмитрия Горина, в сентябре в Турцию могут отправиться по меньшей мере 60 тысяч российских туристов. «По нашей информации, 63 рейса в неделю запрошены российскими и иностранными авиакомпаниями в города Турции, и если все планы будут выполнены, то как минимум 60 тыс. человек в сентябре смогут организовать путешествие в Турции уже по очень конкурентным ценам», — заявил он.

Турция продлит поддержку чартеров до конца 2016 года. По данным авиационных властей Турции, к настоящему моменту по частотам в Анталью к утвержденным ранее 63 чартерным рейсам в неделю по просьбе российских перевозчиков согласовано еще дополнительно 18 рейсов. По информации Росавиации, летать в Турцию планируют около 15 перевозчиков.

Напомним, чартерные авиарейсы между Россией и Турцией были запрещены после того, как в ноябре 2015 года истребитель ВВС Турции сбил в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24, выполнявший задачи по уничтожению террористов ИГ (запрещено в России). Летом 2016 года после письма турецкого президента Тайипа Эрдогана президенту России Владимиру Путину, в котором содержались извинения за сбитый самолет, запрет был отменен.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня российским президентом был подписан указ, отменяющий запрет на чартерные авиарейсы в Турцию, а правительство России 28 августа постановило отменить ограничения на чартеры в эту страну. Первый после перерыва чартерный авиарейс из России в Турцию отправился 3 сентября из аэропорта «Шереметьево».