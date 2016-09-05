Езоло, Италия, 5 сентября, 2016, 20:22 — ИА Регнум. На Европейском квалификационном турнире в итальянском Езоло заключительные матчи в группе «C» принесли такие результаты.

Umberto Rotundo Пляжный футбол

[[[flag-no]]] Норвегия — [[[flag-kz]]] Казахстан 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Норвегия — Казахстан (0:1, 1:0, 0:2) [[[flag-ru]]] Россия — [[[flag-de]]] Германия 7:3 (3:0, 0:2, 4:1)

Сборная России уверенно заняла первое место в группе. Теперь россияне будут ждать завершения матчей первого группового турнира, чтобы узнать своих соперников по второму групповому турниру. Там определённо будет сложнее.

Оставшиеся матчи первого группового турнира состояться завтра, 6 сентября.