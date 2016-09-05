Барнаул, 5 сентября, 2016, 09:59 — ИА Регнум.



ГТРК «Алтай» Арбуз, который принесли в редакцию «Вести-Алтай», чтобы корреспонденты разобрались, что это за узор приступил на нём прямо на грядке

Новая лестница старого парка

Лестница бывшей ВДНХ, построенная на федеральные средства в рамках реализации масштабного проекта по привлечению туристов и восстановлению историко-культурного наследия — «Барнаул — горнозаводской город» открылась в Барнауле.

Напомним, проект этот предполагает восстановление и реставрацию памятников архитектуры, строительство новых современных гостиниц, мест для отдыха, торгово-сервисного и административно-делового обслуживания. ИА «Амител» 2 сентября сообщило, что в рамках работ были обустроены пять террас на склоне Нагорного парка. Проведено укрепление берега, проложена ливневая канализация. Уже сегодня это место стало одним из популярных мест отдыха горожан», — пишет информагентство. Отмечается также, что в скором времени серьезные изменения ждут и сам Нагорный парк. Здесь планируют возвести гостиничный и спортивный комплексы, ресторан, магазин, музей современного искусства и подвесной мост.

«Работа над кластером строится на основе государственно-частного партнерства. Из федерального бюджета получили около 700 млн рублей плюс привлекли еще примерно 2 млрд частных инвестиций. Эти деньги идут на объекты туркластера. На первом этапе сдаются газовая котельная на улице Чехова, мост на Социалистическом, лестница, сейчас идет берегоукрепление Оби, в ноябре в эксплуатацию введем второй мост на проспекте Ленина», — цитирует 5 сентября слова главы администрации Барнаула Сергея Дугина газета «Алтайская правда».

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в ходе приемки первых объектов туркластера, в частности, напомнил, что вопрос — быть ли дальше федеральной программе по развитию туризма — решали недавно на заседании Госсовета в Белокурихе. «То, что мы создали по ней в крае, дало доказательную базу для президента Владимира Путина в принятии однозначного решения — этой программе быть. Значит, вторая очередь кластера также начнет реализовываться», — заявил глава края.

Новой лестницей он остался доволен, и призвал горожан и гостей сохранять созданную красоту, не мусорить и бережно относиться к городу, — информирует 2 сентября ИА «ПолитСибРу».

«Это место, где вы должны задумываться о судьбах города Барнаула, Сергей Иванович. Помните, про Петра есть строки: «На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн»? Теперь это про вас», — отметил губернатор, обращаясь к главе администрации города Сергею Дугину. «Вдруг меня на работе нет, считайте, что я на лестнице», — парировал тот.

Поднявшись на смотровую площадку, губернатор заметил, что, несмотря на большое количество противников проекта реконструкции лестницы, теперь результат нравится всем.

«196 ступенек лестницы Нагорного парка ведут к истории нашего города. Почти 250 лет назад здесь было кладбище, в 1950 годах 21 века открыта Выставка достижений народного хозяйства. А теперь это место — настоящее украшение города», — говорится в сюжете телеканала «Катунь-24».

Виды на урожай

Уборочная кампания в Алтайском крае находится на пике активности. В этом году регион получит не менее 5 миллионов тонн зерна. Об этом 3 сентября сообщает официальный сайт региона. «Сегодня 52% площадей в крае убрано. Намолочено три миллиона тонн зерна. И у нас есть уверенность, что мы свои обязательства, взятые перед Министерством сельского хозяйства страны, перевыполним», — отметил глава края Александр Карлин на селекторном совещании, которое провел председатель правительства России Дмитрий Медведев в Астраханской области.

В сообщении также отмечается, что в этом году из-за обильных летних осадков хозяйства региона активно приобретают новое и модернизируют существующее сушильное оборудование. Сейчас сушильные комплексы различных марок в сельхозпредприятиях способны за сутки довести до кондиции более 150 тыс. тонн зерна. Кроме того, сушильные мощности порядка 85 тыс. тонн зерна в сутки есть на элеваторах.

Лавка-самобранка

О появившейся в Бийске «лавке-самобранке» 5 сентября сообщает газета «Бийский рабочий». Корреспонденты выяснили, что скамейка у одного из домов по улице Разина превратилась в настоящую лавку с кабачками: выбрать себе кабачок по нраву может любой проходящий абсолютно бесплатно.

К сельхозпродукции радушные хозяева даже прикрепили лист с надписью: «Заберите нас». «Урожай в этом году выдался на славу, кабачков выросло очень много, а на даче оставлять жалко было», — поясняют авторы акции.

Депутаты-банкроты

31 августа депутат Алтайского Заксобрания (АКЗС) Андрей Волков признан банкротом как физическое лицо, 2 сентября сообщает сайт ИД «Алтапресс». Согласно базе данных службы судебных приставов, за депутатом числится задолженность более 1,3 млн рублей и материальный ущерб в размере 1 млн рублей.

По информации издательства, это уже четвертый депутат краевого законодательного органа власти, по которому принято такое решение, решение по пятому в арбитражном суде края находится на стадии рассмотрения.

Ранее суд признал банкротами депутатов АКЗС Сергея Бродникова и Артака Махсудяна, а еще раньше — Юрия Титова. Сейчас проходит процедура реализации имущества. Артаку Махсудяну и Юрию Титову ограничили право на выезд за границу России.

Кроме того, суд рассматривает иск о банкротстве еще одного депутата АКЗС — Михаила Фокина (он также является президентом СРО «Алтайские строители)». Заявление о его банкротстве подал Сбербанк.

Куда летают барнаульцы

Московское направление остается самым востребованным в международном аэропорту Барнаул им. Г. С. Титова. Об этом 5 сентября сообщает ИА «Банкфакс». Всего за восемь месяцев 2016 года авиаперелетом Барнаул-Москва воспользовались 117,5 тысяч пассажиров. В Санкт-Петербург перевезено 10,9 тысяч.

Южными направлениями (Сочи, Симферополь) воспользовались в 8,8 тысяч человек. Отмечается также, что, поскольку в летний период рейсы в Таиланд не выполнялись, международное направление оказалось представлено только Вьетнамом — 3,8 тысячи пассажиров.

100 млн рублей для «Камня»

После официального окончания объединительного процесса города Камень-на-Оби и Каменского района администрация Алтайского края дала добро на освоение 100 млн рублей, которыми «прирос» бюджет новой территории. Об этом 2 сентября информирует сайт газеты «Каменске известия».

Деньги будут потрачены на ремонт дорожного покрытия, социально значимых объектов, таких, как школы, детские сады, дома культуры, и софинансирование социальной программы «Земский доктор».

Кроме того, пристальное внимание края обращено и на подготовку к отопительному сезону, в частности, на ситуацию в районе 44-й котельной. «В настоящий момент идет возведение модульной котельной, деньги для которой были выделены из краевого бюджета. Также особого контроля требует наличие угля на котельных города и района. Чтобы обеспечить максимально эффективное расходование выделенных средств, группа активных граждан выдвинула инициативу создания городского общественного комитета», — отмечает издание.

Кому закон не писан

Корреспондент газеты «Аргументы и факты» Петр Шульга 29 августа исследовал, какие запреты чаще всего нарушают жители Алтайского края.

«Больше всего жители края любят нарушать запреты в области правил дорожного движения. В прошлом году ГИБДД края зафиксировала больше 100 тыс. случаев нарушения водителями скоростного режима и больше 60 тыс. нарушений со стороны пешеходов. Это те, кого за руку поймали. В реальности наплевательское отношение к знакам, сигналам и разметке носит более массовый характер», — пишет автор.

В числе тех, кому закон не писан, упомянул корреспондент и ночных гонщиков. «После того как по указанию краевой власти сделали неудобным для гонок проспект Ленина, установив строгие скоростные ограничения, доморощенные шумахеры переместились в спальные районы — на улицы Малахова, Попова, Балтийская», — отмечает Петр Шульга.

По его мнению, не меньше, чем правила дорожного движения, жители края любят нарушать запреты, связанные с употреблением алкоголя и табака. «Курение в подъездах после введённых в 2013 году ограничений не прекратилось. Причём на замечания жильцов, что дым разносится по всем этажам, им дышат дети, курильщики часто не реагируют. Их не пугает ни штраф, ни вызов участкового», — отмечает автор.

Неубранный мусор тоже отнесен им к числе нерешенных проблем. «Ещё сложнее обстановка в ленточном бору — по дороге от садоводства «Мичуринцев» к озеру Дружных, облюбованной для пикников горожанами, мусора полно на каждой полянке. Ближе к реке Барнаулке и посёлку Борзовая Заимка отдельные фантики, пакеты, упаковки от средств контрацепции превращаются в кучи», — отмечается в статье «АиФ».

На вопрос «Что делать с теми, кто нарушает запреты?», он сам же и отвечает: «Не проходить мимо, не потворствовать, предупреждать, сообщать куда надо. А ещё — начинать с себя — оставить мусор в машине, а не на проезжей части, забрать его с пикника в лесу, не обкуривать тех, кто об этом не просит».

Герой нашего города

Корреспонденты телепроекта «Наши новости» 3 сентября подготовили видеосюжет о барнаульце, которому в этом году присвоен статус по итогам народного голосования «Герой нашего города». Это Сергей Корепанов — организатор частного музея «Мир времени», где собраны экспонаты, которые рассказывают о том, как жили барнаульцы буквально со времен создания краевой столицы.

В этом году предприниматель и меценат выкупил один из памятников архитектуры Барнаула и собирается его реконструировать.

Конкурс «Герой нашего города» провели в Барнауле уже в десятый раз.

Послания инопланетян

Жители Алтайского края увидели послания инопланетян на кожуре арбузов: об этой невероятной истории 31 августа сообщила программа «Вести-Алтай».

«Идеальные спиралевидные круги на арбузах удивили и даже напугали самых опытных дачников. Они выдвигают разные предположения: называют инопланетными посланиями и шаманскими орнаментами», — отмечается в видеосюжете.

По словам декана биологического факультета, заведующей кафедрой ботаники АлтГУ Марины Силантьевой, при исследовании признаков грибкового поражения у арбуза не выявлено. «Мы увеличили, посмотрели вот этот странный орнамент и увидели, что этот орнамент как бы вдавленный», — отмечает она.

Заведующая кафедрой зоологии Нина Овчаренко предположила, что странные следу на плоде оставил один из видов наземных моллюсков. «В прошлом году было много слизней, в этом году — раковинных наземных моллюсков. И мне показалось сразу, что это вдавления, оставленные раковинами моллюсков», — заявила эксперт.

Несмотря на большое количество версий, почти все их сторонники сходятся в одном: необычные рисунки на качество плода никак не влияют. Цвет, как мы видим, такой же, как и у обычных арбузов, вкус — тоже ничем не отличается. И ученые согласны: вреда действительно никакого, — резюмируют «Вести-Алтай».