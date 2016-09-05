Чебоксары, 5 сентября, 2016, 09:56 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-июле 2016 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) составила 21 737,8 рублей. По сравнению с январём-июлем 2015 года она возросла на 4,6%, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате (по полному кругу организаций по видам экономической деятельности).

chuvash.gks.ru Данные Чувашстата о средней зарплате в муниципалитетах

В том числе в июле 2016 года по сравнению с июлем 2015 года средняя зарплата возросла на 4,2% и достигла 21 581,5 рублей. Фонд начисленной зарплаты в январе-июле текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом возрос на 1,1%, в июле по сравнению с июнем текущего года рост составил 0,8%.

Как и ранее, по сравнению с республиканским уровнем минимальная зарплата была в текстильном производстве (51,4% от регионального показателя), рыбоводстве (61,1%), деревообработке (62%) и гостиничном бизнесе (67,7%). Максимальный уровень заработной платы зарегистрирован в сфере научных исследований (индекс 196,4%), финансовой отрасли (163,6%), производстве электрооборудования (157,6%) и госуправлении, соцстраховании (146,1%).

По итогам семи месяцев средняя начисленная зарплата (без выплат социального характера) работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 23 878,1 рублей. Выше среднереспубликанского уровня средняя зарплата сложилась в трёх муниципалитетах: Чебоксарах (в среднем 27 044,3 рубля), Шумерле (25 440,9 рублей) и Красноармейском районе (24 576,9 рублей). Минимальные зарплаты по итогам семи месяцев были в Алатырском районе (13 652,6 рублей) и Шумерлинском районе (15 156,4 рубля).

Среднесписочная численность работающих в организациях республики снизилась до 333,4 тыс. человек (97% к январю-июлю 2015 года).