Симферополь, 5 сентября, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Популярность западного побережья Крыма среди российских туристов растет — в 2016 году в регионе отдохнули 38% всех побывавших в Крыму граждан России, что в два раза больше показателя прошлого года. Об этом 5 сентября в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила начальник управления маркетинга и развития министерства курортов и туризма Республики Крым Анна Нерозина.

crimea-hoteli.com Пляж. Евпатория

«Российский турист стал понимать, что Крым — это не только Ялта, а золотые пески Евпатории, Раздольное, Черноморское, Тарханкут. 39% туристов в этом году выбрали южный берег, 38% туристов выбрали западное побережье Крыма», — заявила Нерозина.

В прошлом году более половины всех российских туристов предпочли посетить южный берег, в то время как на западное побережье и восточный Крым пришлось по 17% от общего числа гостей полуострова.

Между тем в этом году Керчь, Феодосию и Коктебель посетили лишь 18% гостей полуострова. Такая ситуация, по мнению Нерозиной, вызвана тем, что «россияне еще мало знают о потенциале восточного берега Крыма и его туристических возможностях».

Напомним, ранее глава комитета парламента Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил о том, что с начала 2016 года полуостров принял более 4 миллионов туристов, что на 26% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.