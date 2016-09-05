Москва, 5 сентября, 2016, 21:31 — ИА Регнум. Результаты матчей, сыгранных 5 сентября.

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«Куньлунь РС» (Пекин, Китай) — «Адмирал» (Владивосток) 6:3 (3:1 2:2 1:0)

(3:1 2:2 1:0) «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Югра» (Ханты-Мансийск) 2: 3 (0:1 2:0 0:2)

(0:1 2:0 0:2) «Локомотив» (Ярославль) — «Сибирь» (Новосибирская область) 3:1 (2:1 0:0 1:0)

«Куньлунь Ред Стар» сыграл первый матч на своей площадке, и уверенно выиграл его.

«Автомобилист» уступил дома «Югре», но остаётся вторым на Востоке, «Югра» же поднялась и идёт вслед за екатеринбуржцами.

«Локомотив» обыграл «Сибирь» и теперь на Западе, вместе с ЦСКА и московским «Динамо», имеют 15 очков. «Сибирь» же пока идёт вровень с «Куньлунем», который провёл всего два матча.

Завтра, 6 сентября, в КХЛ будет сыграно восемь матчей.

Положение команд в регулярном чемпионате КХЛ смотри здесь.