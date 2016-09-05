Париж, 5 сентября, 2016, 09:49 — ИА Регнум. Франция заняла пятое место в списке стран Европы по дороговизне железнодорожного сообщения, сообщает Europe1.

votpusk.ru Железные дороги Франции

К такому выводу пришли авторы опубликованного 5 сентября исследования, проведенного для туристического электронного ресурса Германии GoEuro. Эксперты изучили более 300 млн внутренних маршрутов в 40 странах между апрелем 2015 года и апрелем 2016 года.

По итогам исследования Французская республика оказалась на пятом месте со среднем показателем цены проезда на 100 км в €17,59. Дороже железнодорожные билеты стоят только в Швейцарии (€47,44), Великобритании, Нидерландах и Бельгии, где стоимость проезда составляет от €20,50 до €23,50.

Совсем иная ситуация во Франции с автобусным сообщением, стоимость проезда на котором составляет в среднем €4,78 на 100 км. При такой стоимости проезда на автобусе Франция заняла 25-е место — между Македонией и Эстонией.

Также относительной дешевизной характеризуются внутренние авиаперелеты во Франции. При средней стоимости в €14,74 на 100 км Французская республика заняла 17-е место из 24 стран. В целом, по стоимости транспорта вообще Франции занимает 11-е из 40 место.