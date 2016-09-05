Пекин, 5 сентября, 2016, 09:43 — ИА Регнум. В ряде провинций КНР в ночь с 5 на 6 сентября ожидается выпадение месячной нормы осадков. В провинциях Сычуань, Юньнань и Тибете китайские метеорологи прогнозируют выпадение до 70 мм осадков.

Джованни Фаттори. Буря

В результате наводнения, вызванного проливными дождями, обрушившимися на провинцию Юньнань 4 сентября, пропал без вести один местный житель. В результате удара стихии было повреждено 36 дорог и около 100 жилых домов. Ущерб, нанесенный государству, оценивается почти в 8 млн юаней ($1,2 млн), пишет «Синьхуа».

Национальное метеорологическое бюро предупредило власти провинций о возможных геологических происшествиях, в том числе схождении оползней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, летом 2016 г. Министерство гражданской администрации КНР начало предварительный подсчет ущерба, причиненного наводнениями, которые были вызваны многодневными проливными дождями. Наибольший урон непогода нанесла четырем провинциям: Цзянсу, Хубэй, Хэнань и Сычуань. Всего за четыре дня на территории данных провинций погибли 93 человека.