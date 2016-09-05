Белогорск, Амурская область, 5 сентября, 2016, 09:42 — ИА Регнум. Власти города Белогорска (Амурская область) обратились в Минлесхоз по региону с просьбой помочь в отлове крупного медведя, которого видели жители города, сообщает городская администрация.

pixabay Медведь

По их данным, вторые сутки по Белогорску ходит медведь весом около 300 кг и ростом до двух метров. Первым животное заметил рано утром 4 сентября водитель такси, он сообщил об этом в экстренные службы. Спасатели и специалист местного охотничьего общества обнаружили в районе базы Денисенко следы крупного хищника.

В пресс-службе администрации Белогорска уточнили, что два патруля ДПС межрайонного отдела «Белогорский» преследовали медведя до 4:30 утра 5 сентября (22:30 мск 4 сентября).

Уточняется, что очень крупного медведя жители видели в нескольких районах города — в районе 4-го километра, на улицам 2-я Пушкина и Толстого.