Дмитров , Московская область, 5 сентября, 2016, 09:42 — ИА Регнум. В подмосковном городе Дмитрове был обнаружен и ликвидирован цех по производству контрафактной алкогольной продукции, расположенный в промышленной зоне. На производстве было изъято более 85 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, около 7 тысяч бутылок водки, стеклотара с поддельными акцизными марками и оборудование для подделки алкоголя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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При осмотре помещений цеха оперативники обнаружили две линии по разливу алкоголя и готовую продукцию якобы известных российских и зарубежных торговых марок. Образцы алкогольной продукции и федеральные акцизные марки направлены на исследование.

Также в цехе находились уроженцы Средней Азии, которые работали в антисанитарных условиях, смешивая воду и спирт. Деятельность цеха прекращена, а в отношении нелегальных мигрантов составлены административные протоколы и наложены штрафы. По данным пресс-службы ведомства, все нелегалы были выдворены за пределы страны.

Однако пока задержать подозреваемых в организации незаконного производства, а так же установить места сбыта контрафактной продукции не удалось. Для этого уже проводятся необходимые мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в области регулярно обнаруживают нелегальные производства алкгольной продукции. Так, в я нваре в Пушкинском районе были изъяты из оборота 20 тыс. единиц контрафактных спиртных напитков на сумму более 10 млн рублей. В апреле в Подольске также на территории промышленной зоны была остановлена работа цеха, на складе которого было обнаружено 50 тыс. литров этилового спирта и 50 тыс. бутылок с уже разлитым суррогатом. В июне в Лотошинском районе на производстве было изъято свыше 10 тысяч готовых бутылок поддельного спиртного.