Ростов-на-Дону, 5 сентября, 2016, 09:39 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону очередную акцию протеста провели обманутые дольщики «Ванта». Около 100 человек с транспарантами собрались у здания Донской государственной публичной библиотеки, чтобы быть услышанными властями. Верить обещаниям чиновников люди уже просто устали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила организатор митинга Ирина Толочко.

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«Проблема, которая касается сотен горожан, не решается, поручения федеральных властей не выполняются. Да, некоторый прогресс есть, но уже 12 лет мы ждём, чтобы наши дома были достроены. Многие из дольщиков уже умерли. Инвесторам предлагаются невыгодные условия, это наше мнение. Мы требуем исполнения закона, активизации работы по достройке проблемных объектов. Дольщики устали от пустых обещаний», — поделилась собеседница.

В Ростове-на-Дону около 1,5 тыс. человек пострадали от фирмы Чабанова. На один из объектов горе-застройщика, по словам участников митинга, все-таки инвестора нашли. Но что делать остальным? Этим вопросом и задаются люди, которые вложили свои сбережения в воздух.

«Объекты стоят по-прежнему. На достройку необходимо почти 1,8 млрд рублей. Эти дома вроде бы интересуют инвесторов, но они не могут посмотреть документы на строительство. Мы постоянно ходим в администрацию и просим о приведении в порядок документации, объекты должны быть обследованы, составлены сметы, а вдруг дом уже в аварийном состоянии. Нужно провести строительную экспертизу, продлить разрешения на строительство, если это возможно», — считает Ирина Толочко.

Напомним, что глава концерна «Вант» Валерий Чабанов, долгое время скрывавшийся от правоохранителей в Таиланде, был все-таки пойман. В феврале этого года его задержали сотрудники Интерпола и депортировали в Россию. Он обвиняется в похищении более 300 млн рублей. В отношении Чабанова было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Приговора суда он ждёт в СИЗО.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, до конца текущего года в донской столице должны завершить строительство четырёх долгостроев. Всего в областном центре — самом проблемном городе — насчитывается более 20 брошенных нерадивыми застройщиками объектов.