Волгоград, 5 сентября, 2016, 09:31 — ИА Регнум. В Волгоградской области опасное заболевание животных угрожает районам региона. Из-за вспышки чумы свиней в 14 районах области введен режим чрезвычайной ситуации. Согласно постановлению областной администрации, в настоящее время особый режим действует на территориях Алексеевского, Даниловского, Дубовского, Еланского, Жирновского, Камышинского, Киквидзенского, Котовского, Нехаевского, Новоаннинского, Новониколаевского, Ольховского, Руднянского и Урюпинского районов.

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Два района Волгоградской области оказались под угрозой чумы свиней

Кроме того, согласно постановлению областной администрации, режим ЧС введен и в трех районных центрах — Камышине, Михайловке и Урюпинске, пишет V.1.

В угрожаемых районах проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения инфекции.

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Напомним, в середине августа в Еланском и Руднянском районах области были выявлены повторные случаи заболевания свиней АЧС. А несколькими днями ранее чума свиней была зарегистрирована на территории Камышинского района Волгоградской области в личном подсобном хозяйстве в селе Терновка. Также вирус обнаружили и у диких кабанов в охотничьем хозяйстве Добринское и природном парке Щербаковский. На всех территориях был введен карантин.