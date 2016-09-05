Токио, 5 сентября, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Правительство Японии предупредило официальный Лондон о возможном уходе своих компаний из Великобритании в случае выхода страны из состава Европейского союза (ЕС). Об этом, как передает ВВС, говорится в докладе министерства иностранных дел Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM BREXIT

«Японские компании со своими европейскими штаб-квартирами в Великобритании могут решить перенести их в континентальную Европу в случае, если законы ЕС перестанут распространяться на Соединенное Королевство», — уточняется в докладе.

Доклад был обнародован 2 сентября, накануне визита премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на саммит G20 в Китай. Ожидается, что глава британского правительства во время саммита объяснит своим коллегам, что Brexit может означать на практике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня 2016 г. на территории Великобритании состоялся референдум, по результатам которого 51,9% граждан страны высказали за выход Лондона из состава ЕС.

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