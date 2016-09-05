Оренбург, 5 сентября, 2016, 09:26 — ИА Регнум. Натерритории Оренбургской области с начала года по причине неосторожности прикурении произошло 109 пожаров, на которых погибло 29 человек и 23 получили травмы различной степени тяжести. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону.

killsmoke.ru Сигарета

В ведомстве отметили, что пожары такого рода происходят из-за человеческой беспечности и халатного отношения к своей безопасности. Как показываетстатистика наибольшее количество погибших на пожарах, произошедших по причине неосторожного обращения при курении, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Главная опасность заключается в том, что человек, находясь в алкогольномопьянении, не контролирует свои действия. Закурив, он ложится на кровать илидиван и засыпает. Далее недокуренная сигарета попадает на мягкую обшивку мебелии вызывает ее тление и как следствие выделение токсичных продуктов горения, которыми человек впоследствии задыхается.

Стоит отметить, что в Оренбуржье число пожаров из-за курильщиков снижается. Так, с 1 января по 5 сентября 2015 года из-за неосторожности при курении произошло 132 пожара, на которых погиб 41 человек, 23 получили травмы.

Добавим, заистекший период 2016 года на территории области в целом произошло 1284 пожара, за аналогичный период прошлого года — 1406.