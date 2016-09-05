Москва, 5 сентября, 2016, 09:24 — ИА Регнум. 41% жителей России называют голосование на выборах гражданским долгом каждого гражданина. Причем об участии в выборах как о гражданском долге чаще говорят женщины нежели мужчины. Таковы данные опроса, проведенного ИХ «Ромир».

romir.ru Участие во всероссийских выборах, прежде всего, это…?

Несколько выросла за 13 лет доля россиян, которые считают голосование на выборах формальным мероприятием: с 18% в 2003 году до 23% в нынешнем. Больше, чем в среднем по выборке, было выявлено скептиков в молодежной аудитории 18−24 лет (31%), среди студентов и учащихся.

Каждый десятый (11%) опрошенный называет выборы обманом народа. В 2003 году таких ответов насчитывалось 12%. Еще 10% жителей России все же надеются, что выборы являются возможностью улучшения жизни. Тринадцать лет назад так думали 13% респондентов.

Назвали выборы способом участия в политической борьбе 6% опрошенных при 7% аналогичных ответов в 2003 году. Об участии в выборах как возможности управления страной заявило 3% россиян. Тринадцать лет назад таких ответов было вдвое больше — 6%. Таким образом, доля скептиков относительно процесса выборов по сравнению с 2003 годом осталась почти неизменной — на уровне трети населения.

Остальные граждане РФ в той или иной степени считают выборы шансом, возможностью и самое главное — долгом. 29% россиян завили, что в последние 10 лет ходили на выборы регулярно. И еще 23% сказали, что ходили часто. То есть в общей сложности активный электорат составил 52% населения страны. Тогда как в 2003 году аналогичные ответы были получены от 73% респондентов. Более ответственными в выполнении гражданского долга оказались женщины, нежели мужчины. Сознательность граждан также растет пропорционально возрасту респондентов.

В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие как в городах различных типов, так и в сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.