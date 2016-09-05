Голосование на выборах — гражданский долг каждого гражданина РФ: опрос
Москва, 5 сентября, 2016, 09:24 — ИА Регнум. 41% жителей России называют голосование на выборах гражданским долгом каждого гражданина. Причем об участии в выборах как о гражданском долге чаще говорят женщины нежели мужчины. Таковы данные опроса, проведенного ИХ «Ромир».
Несколько выросла за 13 лет доля россиян, которые считают голосование на выборах формальным мероприятием: с 18% в 2003 году до 23% в нынешнем. Больше, чем в среднем по выборке, было выявлено скептиков в молодежной аудитории 18−24 лет (31%), среди студентов и учащихся.
Каждый десятый (11%) опрошенный называет выборы обманом народа. В 2003 году таких ответов насчитывалось 12%. Еще 10% жителей России все же надеются, что выборы являются возможностью улучшения жизни. Тринадцать лет назад так думали 13% респондентов.
Назвали выборы способом участия в политической борьбе 6% опрошенных при 7% аналогичных ответов в 2003 году. Об участии в выборах как возможности управления страной заявило 3% россиян. Тринадцать лет назад таких ответов было вдвое больше — 6%. Таким образом, доля скептиков относительно процесса выборов по сравнению с 2003 годом осталась почти неизменной — на уровне трети населения.
Остальные граждане РФ в той или иной степени считают выборы шансом, возможностью и самое главное — долгом. 29% россиян завили, что в последние 10 лет ходили на выборы регулярно. И еще 23% сказали, что ходили часто. То есть в общей сложности активный электорат составил 52% населения страны. Тогда как в 2003 году аналогичные ответы были получены от 73% респондентов. Более ответственными в выполнении гражданского долга оказались женщины, нежели мужчины. Сознательность граждан также растет пропорционально возрасту респондентов.
В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие как в городах различных типов, так и в сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.