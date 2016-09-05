Лондон, 5 сентября, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Более половины граждан Великобритании положительно оценили курс властей страны после решения о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза, пишет The Telegraph со ссылкой на опрос исследовательской компании Lord Ashcroft.

Иван Шилов ИА REGNUM После Brexit

По мнению 59% респондентов, курс властей Великобритании можно оценить как положительный. Также 67% опрошенных предположили, что новый премьер-министр Тереза Мэй станет лучшим главой правительства. Самым важным вопрос о переговорах о выходе из ЕС назвали 64% респондентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате референдума, прошедшего 23 июня 2016 года, 51,9% британских подданных поддержали выход страны из состава ЕС. В дальнейшем свой пост покинул премьер-министр Дэвид Кэмерон. Его место заняла бывший министр внутренних дел Британии Тереза Мэй.

Для выхода страны из ЕС Мэй задействует 50-ю статью Лиссабонского договора, согласно которой двухлетний процесс выхода страны из ЕС начнется без согласования с парламентом.