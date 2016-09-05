Красногорск, 5 сентября, 2016, 10:42 — ИА Регнум. В Московской области в силу вступает запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков в вендинговых автоматах. Также с 10 сентября за продажу таких напитков несовершеннолетним нерадивых торговцев будут наказывать рублем. Тем не менее по мнению руководителя Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, мера, утвержденная депутатами областного парламента, бесполезна, так как не ограждает напрямую самих детей от покупки напитка.

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«Мне совершенно не понятно если этот продукт вреден — запретите его употребление официально детям. Этого запрещения нет, из чего я делаю вывод, что этот продукт совершенно безвреден. Если бы его хотели запретить, то его прямым бы запретом не дали детям. Хотят штрафовать продавцов — пусть штрафуют, но если это детям вредно, так вы им законом объясните это. Все это бессмысленно и бесполезно», — заявил Дробиз корреспонденту ИА REGNUM.

Эксперт также отметил, что ранее в регионах уже вводился запрет на продажу слабоалкогольных энергетиков, который лишь заставил изготовителей видоизменить продукцию, определив ее в другие торговые категории.

«Есть хороший пример — запрет на продажу слабоалкогольных энергетиков. Если этот рынок в 2005 году составил примерно 450 миллионов литров, то в этом году он составит всего 150 миллионов литров. Наверное, можно возрадоваться — в результате борьбы рынок упал в три раз, но на самом деле произошла другая вещь — напитки просто видоизменились и разошлись по другим категориям. Какие-то ушли в винные напитки, какие-то — в сидры и так далее. Если депутаты думают, что они этим очередным нововведением решат проблему, то я вынужден их разочаровать — абсолютно ничего они не решат», — заключил собеседник агентства.

Отметим, в марте 2015 года депутаты Мособлдумы приняли в окончательном чтении закон, согласно которому с 1 мая 2015 года в области был введен запрет на продажу алкогольных энергетиков и продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним. Тем не менее закон не предусматривал контроль за продажей напитка в автоматах. Теперь соответствующие правки в документ были внесены.

Напомним, как сообщается на сайте «МК», парламентарии внесли изменения в закон Московской области «Об установлении ограничений розничной продажи слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих напитков». Помимо запрета на продаже энергетиков через автоматы, депутаты добавили новый пункт в Кодекс Московской области об административных правонарушениях — за продажу напитка несовершеннолетним продавцы будут оштрафованы на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, а директора магазинов — от 100 до 150 тысяч.