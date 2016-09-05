Москва, 5 сентября, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Рубль на предстоящей неделе традиционно попадет под влияние динамики цен на нефть, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. А Brent, вполне возможно, будет оставаться под умеренным давлением.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Если коммерческие запасы в США по данным Минэнерго продемонстрируют еще одну неделю роста, что не исключено, учитывая завершение в США сезона отпусков, нефть может возобновить снижение в район уровня 45 долларов за баррель. На этом фоне пара USD/RUB может проверить на прочность уровень 66,00», — предположила Рогова.

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«Более внушительного падения рубля может и не произойти в силу того, что на предстоящей неделе сразу несколько Центробанков объявят свое решение по монетарной политике. Текущая ситуация явно не располагает к агрессивному настрою регуляторов. А мягкая монетарная политика будет поддерживать интерес к рискованным активам», — пояснила эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, Центробанк РФ повысил официальный курс валют на 6 сентября. Так, курс доллара вырос на 61 копейку и составил 65,87 рубля. Курс евро подорожал 1 рубль 04 копейки — до 73,72 рубля.