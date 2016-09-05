Ростов-на-Дону, 5 сентября, 2016, 08:18 — ИА Регнум. В Ростовской области, как и по всей России, в минувшие выходные вспоминали жертв терактов. 3 сентября вот уже 12 лет неразрывно связано с трагедией, которая произошла в Беслане. Почти три дня террористы удерживали в заминированной школе 1 128 заложников, из них 314 человек погибли, в том числе 186 детей. В Ростове-на-Дону в этот день прошло сразу несколько акций в память о погибших, передаёт корреспондент ИА REGNUM 5 сентября.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Цветы и свечи

Екатерина Булатова ИА REGNUM Помним!

Студенты и школьники, горожане, члены диаспор, кому небезразлична судьба семей, пострадавших от рук террористов в Беслане, собрались в Покровском сквере. Участники акции назвали трагедию раной, которая не затягивается.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Школьники

«Для российского народа — это боль, которую невозможно забыть. Для нашей страны — это страшная трагедия, которая унесла жизни взрослых и детей. Если мы не будем помнить о таких зверствах, то вероятность повторения этого в будущем очень велика. Наше мероприятие — это напоминание о том, что такого не должно больше повториться. Мы должны жить в мире и согласии, невзирая ни национальность, на на вероисповедание», — отметил представитель Республики Северная Осетия-Алания в Южном федеральном округе Аскер Наниев.

Наталья Беккаева пришла в Покровский сквер с восьмилетним сыном Зауром. Они вознесли молитвы о жертвах теракта и возложили цветы к импровизированному мемориалу. «Прошло уже 12 лет со дня трагедии, а будто это случилось вчера. Мы переживаем за судьбу детей, переживших страшные дни, не остаёмся в стороне, сочли нужным прийти и почтить память жертв теракта», — поделилась участница акции.

В донской столице в этот день прошла ещё одна акция, участники которой почтили погибших минутой молчания и зажгли свечи. Вспоминали погибших и в Таганроге у стелы «Город воинской славы». В память о жертвах бесланской трагедии в небо взмыли белые шары.

Екатерина Булатова ИА REGNUM В Ростове вспомнили жертв теракта в Беслане

Напомним, что Ростовская область также пострадала от рук террористов. В 1999 году в Волгодонске вблизи жилого дома был взорван грузовик, начинённый взрывчаткой. В результате от рук террористов погибли 19 человек, 73 стали инвалидами, 16 тыс. горожан, в том числе более 1 тыс. детей официально признаны пострадавшими. В 1993 году в заложники боевики захватили учеников одной из ростовских школ. К счастью, обошлось без жертв.