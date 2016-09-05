Москва, 5 сентября, 2016, 08:14 — ИА Регнум. Торги по нефти 2 сентября завершились в плюсе. По итогам торгов баррель Brent подорожал на 2,2%, до $46,73. Нефть стала быстро дорожать на фоне дешевеющего доллара после публикации отчёта по американскому рынку труда. Данные по занятости оказались недостаточно хороши для того, чтобы ФРС США повысил ставку в сентябре.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Когда настроения участников рынка к доллару сменились, и они стали его обратно выкупать, цена на нефть продолжила расти. Нефть дорожала уже на заявлениях президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова пойти на сделку с ОПЕК по ограничению добычи.

В Азии баррель Brent стоит $46,43 (-0,63%). Снижение курса доллара в рамках коррекции к пятничному движению окажет положительное воздействие на нефтяные котировки. Технически ценам ничего не мешает вернуться в зону $47,35−47,60. На сегодня, 5 сентября, это будет целевая область.