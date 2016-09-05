Таллин, 5 сентября, 2016, 08:14 — ИА Регнум. В честь вывода «русских оккупационных войск» из Эстонии в 1994 году в Эстонии состоялась церемония вручения памятных медалей добровольцам — «защитникам свободы». Об этом ИА REGNUM сегодня, 5 сентября, сообщили в министерстве юстиции Эстонии, отметив, что в церемонии, которая состоялась в официальной церкви Сил обороны страны в Тори, приняли участие министр юстиции, член Союза правых партий «Отечество — Республика» Урмас Рейнсалу и главнокомандующий добровольным военизированным ополчением Kaitseliit, бригадный генерал Меэлис Кийли. В пресс-сообщении Вооруженные силы СССР и Российской Федерации названы «русскими».

Митинг в поддержку вступления в состав СССР. Таллин. 17.07.1940. Перед вводом Советских войск

В своей речи Рейнсалу отметил, что те мужчины и женщины, кто во время восстановления независимости добровольно встали на защиту республики, заслуживают признания и уважения. По его словам, в те годы, когда вся страна стояла перед неизвестностью будущего, готовность граждан встать при необходимости с оружием в руках на защиту свободы была смелым решением. «На протяжении всего периода истории находились в Эстонии люди, которые были готовы защитить или защищали свободу и оказывали сопротивление иностранным завоевателям», — подчеркнул министр юстиции.

Рейнсалу особо подчеркнул, что в день вывода «оккупационных войск» долг эстоноземельцев — не забывать потери и страдания времен «оккупации». «Если мы повернемся к нашему прошлому спиной, то мы престанем быть достойны той свободы, которую добыли для нас наши предшественники», — заявил Рейнсалу.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, советские войска назвал «оккупационными» в Эстонии и глава государства. Выступая в парламенте в 2014 году по поводу 20-летия вывода российский войск из Эстонии 31 августа 1994 года, президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил: «То, что происходит сейчас на Украине, подтверждает, каким важным для нашей безопасности был вывод оккупационных войск из Эстонии и как правильно мы тогда поступили». Он также напомнил, что эстонским политикам удалось договориться, чтобы после вывода основных частей российских ВС из страны последние части, расположенные на военно-морской базе в Палдиски (западная Эстония), покинули страну через 13 месяцев, то есть в августе 1994 года. Если бы такой договоренности не удалось достичь, убежден Ильвес, Россия бы смогла затянуть процесс вывода своих войск на годы.

Напомним, что в Эстонии ежегодно широко отмечается день памяти легионов Waffen SS.