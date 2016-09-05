Москва, 5 сентября, 2016, 08:11 — ИА Регнум. Торги по рублю 2 сентября завершились в хорошем плюсе. Всё что рубль растерял ранее, вернул после публикации американской статистики и дорожающей нефти. По итогам торгов курс доллара снизился на 1,25%, до 65,09 руб., курс евро — на 1,62%, до 72,60 руб.

ИА REGNUM Рубль

Трейдеры стали активно выкупать рубль, когда стало известно, что отчёт NFP (Non-Farm Payrolls) оказался ниже прогноза на 29 тыс. В августе в Штатах в несельскохозяйственном секторе было создано 151 тыс. новых рабочих мест. Показатели уровня вовлеченности населения в состав рабочей силы и безработицы, не изменились. Индекс среднего почасового заработка снизился.

Доллар продавали по всему рынку, так как данные по занятости оказались недостаточно хороши для того, чтобы ФРС США повысил ставку в сентябре. На фоне снижения курса доллара стала дорожать нефть, а вместе с ней рубль. Потом когда доллар резко развернулся против своих конкурентов, нефть дорожала уже на заявлениях президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова пойти на сделку с ОПЕК по ограничению добычи.

Настроения в пользу доллара могли измениться после публикации данных по новым заказам в промышленности. Их рост значительно превысил предыдущее значение (1,9% против — 1,8% месяцем ранее).

Сегодня, 5 сентября, в Азии нефтяные котировки снижаются после пятничного роста. Это нормальная реакция рынка. К тому же доллар по итогам дня отыграл все потери, которые он понёс во время выхода отчёта по занятости в США. Если в рамках коррекции евро и фунт подорожают к доллару на торгах в Европе, то доллар/рубль день проведёт на уровне 65,20/30 рубля. Если цена на Brent начнёт расти с новой силой и достигнет к закрытию европейской сессии уровень 47,30, то курс доллара снизится до 64,80 рубля.